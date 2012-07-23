به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین ، "همام سعید" گفت : اردن از بحران حکومتی رنج می برد و مسئول آن کسانی هستند که به این بحران دامن می زنند.

وی افزود: دو خطر اردن را تهدید می کند یکی استبداد، فساد و عملکرد نادرست نهادهای دولتی است و دیگری خطر رژیم صهیونیستی است.

دبیرکل جنبش اخوان المسلمین اردن از نظام حاکم بر این کشور خواست اصلاحاتی مطابق با خواست مردم انجام دهند که این مسئله به نفع مصالح عالی کشور است.

از سوی دیگر "عون الخصاونه" نخست وزیر سابق اردن ضمن خودداری از هر گونه اظهار نظری درباره اوضاع داخلی این کشور گفت: ایجاد اصلاحات سیاسی در اردن سبب می شود وقایع کشورهای همسایه برای اردن رخ ندهد.