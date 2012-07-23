عرضه آثار آیت الله صافی گلپایگانی در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی با برپایی غرفه ای در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران، آثار این مرجع تقلید را در دسترس عموم علاقمندان فقه و فقاهت و ارادتمندان مرجعیت قرار داد.

به گزارش مرکز خبر حوزه، بازدید کنندگان نمایشگاه قرآن می‌توانند همه روزه از ساعت 17 لغایت 24 و روزهای تعطیل از ساعت 14 لغایت 24 با مراجعه به بخش مکتوب نمایشگاه، ‌واقع درانتهای راهروی 61، نسبت به تهیه‌ آثار حضرت آیت الله صافی گلپایگانی اقدام کنند.



یادآور می شود، بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از 25 تیرماه تا 24 مرداد ماه (25شعبان المعظم تا 25 رمضان المبارک) در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران پذیرای همه قرآن دوستان می باشد.