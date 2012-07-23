برگزاری چهارمین جلسه روسای ادارات تبلیغات اسلامی کرمانشاه در جوانرود

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه روسای ادارات تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در جوانرود برگزارشد.

در این جلسه حجت الاسلام اسماعیل قبادی مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه گفت: یکی از مهمترین وظایف و رسالت این سازمان، تحکیم اخوت و برادری بین همه مسلمانان اعم از شیعه و اهل سنت در جامعه اسلامی است.



وی افزود: استکبار جهانی تنها راه ضربه زدن به این مملکت را در ایجاد تفرقه بین مردم و نیز جدایی آنان از ولایت فقیه دیده و تمام تلاش های خود را در این محدوده متمرکز کرده ولی همیشه در این مسیر ناکام بوده است.

وی با اشاره به جایگاه مسایل فرهنگی درجامعه اسلامی تصریح کرد: مباحث فرهنگی بسیار پیچیده است و نیاز به اهتمام ویژه از سوی متولیان امر دارد تا با پرداختن به آنها، زمینه روشنگری در جامعه را فراهم کنند.

حجت الاسلام قبادی یادآور شد: دشمنان نظام اسلامی در کمین هستند به مقدسات و انسجام ملت ایران اسلامی آسیب برسانند آنها درواقع دین مبین اسلام را هدف قرار داده اند بنابراین وظیفه ماست با برنامه ریزی های لازم و گسترش آموزش های دینی و قرآنی در مقابل هجمه ها و توطئه های دشمن مقابله کنیم.



در ادامه ملا احمد فخری امام جمعه جوانرود هم در جمع روسای ادارات تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: ما به عنوان پیرو سنت نبی اکرم (ص) که رسالتش شکستن طاغوت ها، بدعت ها واحیای ارزش ها بود باید همواره رسالت تبلیغی خود را به نحو شایسته انجام دهیم.



وی افزود: خدمات سازمان تبلیغات اسلامی که همواره در فعالیت های فرهنگی پیشرو بوده قابل تقدیر است ولی باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرد.



امام جمعه جوانرود تصریح کرد: جامعه ما همچنان نیاز به تبلیغ صحیح فرهنگ نبوی و اسلامی دارد تا بتوانیم از این طریق به اهداف و آرمان های حقیقی خود دست پیدا کنیم.



گفتنی است، این جلسه چهارشنبه28 تیر91 درمحل سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی جوانرود برگزارشد.

برگزاری گفتمان حریم روابط دختر و پسر در سنقر

گفتمان دینی با موضوع حریم روابط دختر وپسر از منظر اسلام دردانشگاه آزاد اسلامی سنقروکلیایی برگزارشد.

حجت الاسلام حسین اسدی از اساتید حوزه و دانشگاه، در این مراسم به حدود و حریم روابط دختر و پسر اشاره کرد و گفت: نوع روابط دراسلام از سه بعد دینی از منظر قرآن وروایات، بعد روانشناسی و جامعه شناسی تعریف شده است.



وی بابیان اینکه ارتباط پنهانی دختر و پسر درروایات نهی شده است به آیه 18از سوره مبارکه نوراشاره کرد و اظهارداشت: پیامبر اکرم (ص) زنای چشم را نگاه به نامحرم دانسته و نگاه به نامحرم با دید شهوانی قلاب دام شیطان و تیری از تیرهای شیطان است.



اسدی درباره انواع نگاه گفت: اول نگاه عبادی که مثل نگاه به قرآن و صورت پدر و مادرکه مورد تاکید اسلام است دوم نگاه غیر مادی که فقط نورانیت است مثل نگاه به سبزه وآب وسوم نگاه حرام که نگاه به نامحرم است که دراسلام نهی شده است.



وی درادامه به حدیثی از پیامبراکرم(ص) اشاره کرد و بیان داشت: نباید هیچ مرد و زن نا محرمی خلوت کنند چرا که نفر سوم آنها شیطان است.



اسدی درادامه با اشاره به اینکه از لحاظ روانشناسی روابط پنهانی آثار روحی وروانی مخرب از جمله اضطراب واسترس رادربردارد تاکید کرد: اغلب این روابط به ازدواج سالم نمی رسد لذا باعث افسردگی وطلاقهای روحی وبدبینی درشخص می شود.



وی ایمان به خدا و حفظ اعتقادات دینی را راه سعادت دانست وازدواج ساده و بی تکلف و دینی واسلامی را راه حل بیشتر مسائل ذکر کرد.



گفتنی است درپایان به سوالات مخاطبین درخصوص موضوع برنامه پاسخ داده شد.

اعزام 85 نفر مبلّغ در ماه مبارک رمضان در سنقروکلیایی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنقروکلیایی از اعزام 85 نفرمبلّغ مقیم وغیر مقیم به مساجد شهری و روستایی این شهرستان خبرداد.

حجت الاسلام محرم علی چراغی نی،ا رئیس تبلیغات اسلامی سنقروکلیایی درجمع مبلغین درسخنانی با بیان اهمیت وارزش تبلیغ دین مبین اسلام گفت: ماه مبارک رمضان ماه میهمانی خداست ویکی ازمهمترین وظیفه مبلغین احیای زکات، اقامه و ترویج امر نماز و روزه است.



وی افزود: نماد قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی نماز جمعه است که لازم است مبلغین درروستاها، مردم را بصورت دسته جمعی به نماز جمعه هدایت کنند و با امر به معروف و نهی از منکر و شعار، تذکر لسانی وظیفه همگانی، سعی شود جلوی آسیب های اجتماعی وفرهنگی گرفته شود.



همچنین حجت الاسلام شمس الله برقراری امام جمعه سنقروکلیایی گفت: دنیا تاریک است ودراین تاریکی انسان نیاز به نور و هدایت دارد که از جمله خود خدا و قرآن کریم نور هستند و مبلغین پیام آوران نوراند تا مردم را به سوی سعادت و رستگاری هدایت کنند.