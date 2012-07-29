مدعیان شیاد رابطه با امام زمان(عج)؛ بررسی شش مورد عجیب و جالب

برای آشنایی با عواقب سطحی نگری ها در عقیده مهدویت می توان به پرونده افرادی مراجعه کرد که با سوء استفاده از عوام زدگی، خود را رابط یا ملاقات کننده امام زمان(عج) و یا حتی خود آن حضرت معرفی کرده اند. در قسمت قبلی به پنج مورد از اینها اشاره کرد و در ادامه به چندین مورد دیگر از این موارد اشاره می شود.

- مردی که با ادعای برقراری رابطه با امام زمان(عج)، متهم به کلاهبرداری میلیون ها تومان وجه نقد از مردم تهران شده بود، در شعبه اول دادیاری دادسرای امور جنایی تهران اتهام خود را انکار کرد. دادیار شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران در این باره گفت: متهم این پرونده مجید 55 ساله از طریق سوء استفاده از وابستگی مردم به اعتقادات و باورهای مذهبی، با راه اندازی مؤسسه بنام «راز» تاکنون میلیون ها تومان وجه نقد از مردم کلاهبرداری کرده است.

- چاپ و توزیع تصویری جنجال برانگیز که طی چند روز بازتاب ها و بازخوردهای فراوان داشت و حساسیت به این تصویر به خاطر عده ای است که معتقد بودند: «در قسمت بالای عکس نامه به خط امام زمان(عج) است و در زیر توضیحات عبدالسلام محمد الحر.» این عکس در برخی مناطق تهران و مسجد جمکران به وسعت زیادی توزیع شده است. در متن توضیح همراه این نامه آمده است: من، عبدالسلام محمد الحر هستم که امور تعمیر و نگهداری مسجد حضرت سیده نرجس(س) مادر مولایمان حضرت مهدی منتظر(عج) و نیز مسئولیت ساختن منزلی را که وقف این مسجد و برای عالم دینی آن در شهر جباغ می باشد، برعهده دارم. من خدای عزوجل و تمامی ملائکه و پیامبران خدا و جانشینان آنان را که صلوات و رحمت الهی بر آنان باد ـ بر گفتار خویش گواه می گیرم.



-بازتاب منفی ثبت نام 313 نفر به عنوان یاران امام زمان(عج) در شهر حاجی آباد استان هرمزگان. اقدام یک روحانی در حاجی آباد هرمزگان برای ثبت نام 313 نفر به عنوان یاران امام زمان(عج) باعث نارضایتی نیروهای مذهبی و سایر روحانیان شد. روحانی یاد شده، همچنین اعلام کرده بود: ماهانه پنج هزار ریال از افراد ثبت نام کرده برای مخارج جمع آوری و ارسال نامه های مردم به امام زمان(عج) دریافت خواهد کرد. روحانی مذکور مدعی شده بود این مبلغ برای ایاب و ذهاب ماهانه فردی هزینه کرده است که قرار است نامه ها را به جمکران ببرد و در چاه منسوب به امام زمان(عج) بیندازد.

- در ادامه ادعاهای زنجیره ای مدعیان امامت و ارتباط با غیب، جوانی 22 ساله در یکی از روستاهای کرمانشاه، مدعی شفابخشی بیماران و ارتباط با امام زمان(عج) شد. به دنبال انتشار خبری مبنی بر ظهور یک جوان شفابخش و مرتبط با امام زمان(عج) در روستای «خانجمال» کرمانشاه، عده ای از مردم از روستاها و شهرستان های اطراف و حتی خارج از استان به دیدار این جوان رفتند. هجوم مردم به این روستا به حدی زیاد بود که نیروهای امنیتی و انتظامی را وارد ماجرا کرد. وی در پاسخ این پرسش امام جمعه که از وی پرسید: آیا امام زمان(عج) را هم می بینی؟ ادعا کرد: بله، من همیشه و هر جا امام زمان(عج) را می بینم، الان هم ایشان تنها آن گوشه نشسته است. یکی از حاضران پرسید: ولی در روایات داریم که امام زمان(عج) را همیشه افرادی همراهی می کنند و ایشان تنها نیست؟! جوان مدعی پاسخ داد:بله! درست است، حضرت خضر(ع) هم آن گوشه است؛ بله! حضرت عیسی(ع) هم آنجا نشسته!!.

- فردی با نام «ع ـ ق» به همراه 2 دختر و دامادهای خود به ساختمان ریاست جمهوری در خیابان پاستور مراجعه کرده و ضمن درخواست برای دیدار با رئیس جمهوری اظهار داشت: من امام زمان هستم و آمده ام رئیس جمهوری را ببینم. وی که متولد 1335 و دارای مدرک دیپلم است در ادامه ادعاهای خود گفت: من آمده ام چند تذکر به رئیس جمهوری بدهم، بگوئید اگر می خواهد امامش را ببیند من آمده ام. این شخص می افزاید: از ارومیه آمده ام و از چند سال پیش احساس کردم که امام زمان هستم. الان به رئیس جمهور بگوئید که برای اولین و آخرین بار آمده ام و اگر نیاید، دیگر من را نخواهد دید.

- مدعی امامت، ادعاهای خود را پس گرفت. دادستان عمومی و انقلاب قم از اعلام ندامت یکی از مدعیان امامت خبر داد و گفت: این شخص با حضور در نمازخانه دادسرای قم، ادعاهای دروغین خود را در این تکذیب و از پیروان فریب خورده خود عذرخواهی کرد. این فرد که مدعی امام چهاردهمی بود، به همراه 55 نفر از مریدان فریب خورده اش، به دلیل خرافه پرستی و بدعت در مذهب در شهر قم دستگیر شد.