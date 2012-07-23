شفاعت در اسلام چراغ سبز برای گناه کردن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی بعد از ظهر دوشنبه در سومین جلسه تفسیر قرآن در مجتمع آموزش عالی فقه و در ادامه تفسیر سوره مبارکه ضحی گفت: مشرکان شایعه کرده بودند که خداوند نسبت به پیامبر بی مهری دارد؛ این شایعه درست بود اما سببی که مشرکان می گفتند نادرست بود و خداوند این سوره را رد شایعه نازل کرده است.



وی با اشاره به واژه اولی و اخری در قرآن که اولی را زندگی دنیوی و اخری را زندگی آخرتی می داند اضافه کرد: زندگی دنیوی پایان پذیر است اما زندگی اخروی پایان ناپذیر است به همین دلیل می فرماید زندگی اخروی برای شما بهتر است.



این مفسر قرآن کریم بیان داشت: اختصاص از روی محبت است و همه مردم در این آیه شریک هستند و در عین حال که همه مردم شریک هستند اما برای تثبیت قلب پیامبر کلمه "لک" را آورده است.



وی اضافه کرد: پیامبر(ص) سنتی را گذاشت که میلیادرها انسان مسلمان شدند و تا قیامت هم هر فردی که مسلمان شود ثوابش به ایشان می رسد به همین دلیل اختصاص آیه نشانه محبت به پیامبر است اگرچه این آیه عمومی است و برای همه مومنان آخرت بهتر از دنیاست.



آیت الله سبحانی با اشاره به آیه "ولسوف یعطیک ربک فترضی" اظهار داشت: در آیه بعد نیز خداوند به پیامبر اظهار محبت و علاقه می‌کند تا اگر انکساری در قلب پیامبر(ص) بوده از بین برود.



وی با اشاره به روایتی از یکی از معصومان(ع) مبنی بر اینکه کدام آیه است که امیدواری زیادی به گناهکاران می بخشد تصریح کرد: آیه "و لسوف یعطیک ربک فترضی" آیه ای است که بیشترین امیدواری را می بخشد زیرا پیامبر زمانی راضی می‌شود که همه مومنان و موحدان اگر شرایطش را داشته باشند به بهشت بروند و پیامبر راضی نمی شود که خودش به بهشت برود اما موحدان و مومنان به بهشت نروند.



رئیس موسسه امام صادق(ع) بیان داشت: تفسیر دیگری نیز برای رضایت پیامبر بیان کرده اند و آن این است که پیامبر(ص) زمانی راضی می شود که همه مردم به اسلام ایمان بیاورند زیرا رسول گرامی از اینکه مردمی ایمان نمی آورند خیلی ناراحت بود و خداوند می فرماید که من چیزی به تو خواهم داد که راضی شوی.



استاد برجسته حوزه با اشاره به شفاعت پیامبر از مسلمانان بر اساس این آیه اضافه کرد: امید به شفاعت نباید طوری باشد که موجب گناه شود زیرا امید به شفاعتی که موجب گناه باشد در اسلام وجود ندارد و این آیه چراغ سبزی برای گناهکاران نیست.



وی با اشاره به آیات 6 تا 8 سوره ضحی گفت: پیامبر از همان دوره کودکی تحت نظر خداوند بوده و خدا می فرماید تصور نکن که الان تحت عنایت ما نیستی؛ تو زمانی یتیم بودی و ما تو را پناه دادیم.



این مفسر قرآن با اشاره به تصور برخی از مفهوم "ضالا" که آن را نشانه گمراهی اخلاقی پیامبر می دانند اظهار داشت: کسانی که ضالا را نشانه گمراهی اخلاقی پیامبر می‌دانند پیامبر شناس نیستند.



وی تاکید کرد: ضلالت دو معنا دارد امری وجودی که به معنی کفر و فسق و منکر خداوند است اما معنی دیگر ضلالت به معنی عدمی و فاقد هدایت است یعنی عدم هدایت در عین اینکه کفر و فسقی نیست مثلا وقتی پیامبر یکساله است عدم هدایت دارد و ایه می خواهد بگوید در هنگام تولد فاقد هدایت بودی و ما تو را هدایت کردیم.



آیت الله سبحانی بیان داشت: هیچ بشری بالذات واجد هدایت نیست که هدایت از درونش بجوشد گاهی خدا فطرت و گاهی انبیاء و والدین و... را برای هدایت انسان قرار می دهد و خداوند به پیامبر(ص) می‌فرماید تو در بدو تولد فاقد هدایت بودی(ضالا) و ما تو را هدایت کردیم.