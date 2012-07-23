پرورش کرم ابریشم از بیکاری پنهان کشاورزان جلوگیری می کند

فرزام پوررمضان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرورش کرم ابریشم علاوه بر امکان استفاده از تمامی نیروی فعال، فرصت بکارگیری بخش غیرفعال جامعه روستایی از قبیل زنان، کودکان و سالخوردگانی که توان انجام کارهای کشاورزی را ندارند، فراهم می سازد.

وی اظهارداشت: سرمایه گذاری دراین رشته در مقایسه با پاره ای از فعالیتهای تولیدی کمتر و بازگشت سرمایه سریعتر و همینطور پرورش درخت توت در غالب خاکها و کیفیت مختلف توپرگرافی امکان پذیر بوده و در بیشتر نقاط مملکت قابل اجراست.

مدیرعامل شرکت ابریشم ایران همچنین با اشاره به اینکه فعالیتهای نهالکاری و توسعه مزارع توت با امکانات کشاورزان قابل انجام است، گفت: کشت توت در کنار انهار، حاشیه رودخانه ها، آبراهها، مسیلها، حاشیه روستاها، اطراف مزارع به صورت تک درخت یا مجتمع و تحت شرایط مختلف آب و خاک عملی است.

وی با بیان اینکه دوره بازدهی این فعالیت کوتاه و امکان پرورش کرم ابریشم سه سال بعد از شروع کاشت توتستانها فراهم خواهد بود، افزود: محصول درخت توت برگیست که درتغذیه کرم ابریشم به مصرف می رسد، عملکرد درخت توت زیاد بوده و همراه با مراقبت نیز بطور مرتب افزایش پیدا می کند.

پور رمضان ادامه داد: در مناطقی که امکانات طبیعی اجازه دهند می توان این فعالیت را به صورت یک فعالیت مستمر سالانه مورد نظر قرارداد.

وی گفت: این فعالیت امکانات تامین مواد اولیه برخی از منابع نساجی، قالی بافی، پزشکی، نظامی و مخابراتی را فراهم می سازد و از این نظر می تواند به عنوان منبع مناسبی برای درآمد ارزی کشور تلقی شود.

مدیرعامل شرکت کرم ابریشم ایران افزود: ابریشم خام دارای بازارهای مناسب اقتصادی در داخل و خارج بوده و کالایست که می تواند از بازارهای مطمئن و مناسبی برخوردار باشد.

وی اعلام کرد: فعالیتهای نوغانداری و پرورش کرم ابریشم و صنایع واسطه ای بین تولید پیله وتهیه محصولات نهایی سطوح وسیعی از اشتغالهای روستایی و شهری را ایجاد می کند و فرصتهای شغلی قابل ملاحظه ای را به وجود می آورند.

پور رمضان در ادامه با اعلام اینکه توسعه فعالیتهای تولید ابریشم زمینه توسعه منابع بزرگ ابریشم از قبیل نخ کشی و پارچه بافی است، افزود: کارآیی اقتصادی این صنعت به گونه ایست که حتی کشورهای که امکانات تولید ابریشم ندارند به لحاظ ارزش افزوده فراوان تولیدات ابریشمی، نسبت به وارد کردن ابریشم و تبدیل آن به منسوجات مختلف ابریشمی اقدام می کنند.

وی گفت: نوغانداری حرفه ایست کارگر طلب و اشتغالزا که به صورت شغل فرعی نیز می تواند در مجاورت مشاغل اصلی روستایی مورد توجه قرارگیرد.

مدیرعامل کرم ابریشم ایران افزود: پرورش کرم ابریشم برای کشاورزان خرده پایی که نیم تا یک هکتار توتستان دارند قابل انجام بوده و مدیریت چنین واحدهای درسطوح روستایی بسیارعملی واقتصادی است.

وی اظهارداشت: این فعالیت تامین کننده مواد اولیه سایر صنایعی است که اکثرا روستایی هستند بنابراین می تواند امکان اشتغال زنجیره ای افراد وخانوادههای روستایی را فراهم سازد.

پور رمضان گفت: با فراهم ساختن منبع درآمد اضافی برای روستائیان می تواند به عنوان وسیله ای برای جلوگیری ازمهاجرت آنها به شهرها مورد استفاده قرارگیرد.

وی عنوان کرد: این فعالیت به واسطه تامین درآمد مستمر می تواند درتوسعه و بهبود وضع زندگی جوامع روستائی موثر باشد.

مدیرعامل کرم ابریشم ایران افزود: پرورش کرم ابریشم درمواردی بسته به الگوی زراعی و شرائط اقلیمی، منطبق بر دوره کم کاری کشاورزان بوده و به فعالیت اصلی آنان لطمه ای وارد نمی سازد بلکه از بیکاری پنهان کشاورزان جلوگیری می کند.

وی تاکید کرد: نوغانداری برای توسعه اقتصادی بخش های عقب مانده جامعه روستایی می تواند به عنوان یک صنعت و فعالیت مفید مورد استفاده قرارگیرد.

پور رمضان یادآورشد: توسعه پرورش کرم ابریشم می تواند درصنایع وابسته ساخت وسائل و ادوات ماشینهای مربوط به ابریشم و نیز صنایع تبدیلی ابریشم اشتغال جنبی قابل ملاحظه ای بوجود آورد.