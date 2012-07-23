دستگیری شکارچیان و کشف سلاح جنگی/ جذب دامپزشک در خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از دستگیری دو شکارچی متخلف و کشف یک قبضه سلاح جنگی در منطقه قرچقه منطقه حفاظت شده گلول و سرآنی شیروان خبر داد.

حسین آبسالان اظهار کرد: نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شیروان موفق شدند دو نفر شکارچی متخلف را که در منطقه قرچقه منطقه حفاظت شده گلول و سرانی مبادرت به شروع شکار نموده بودند دستگیر کنند.

وی افزود: از متخلفان یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف 11 تیر، یک قبضه سلاح تک لول و دو دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط شد و متخلفان پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.

آبسالان با بیان اینکه همچنین نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان موفق شدند از انجام تخلف یک گروه شکارچی متخلف ممانعت کنند تصریح کرد: این گروه شکارچی قبل از شروع به شکار با استفاده از تاریکی شب متواری شدند.



خراسان شمالی قابلیت جذب دامپزشک در بخش خصوصی را دارد

رییس نظام دامپزشکی خراسان شمالی گفت: این استان قابلیت جذب نیروی دامپزشک و رده‌های دیگر در بخش خصوصی برای توسعه دامپروری را دارد.

رضا اسدی گفت: اکنون در این استان 40 نفر دامپزشک و 80 نیرو نیز در رده‌های دیگر مانند کاردان دامپزشک در بخش خصوصی مشغول ارایه خدمات هستند.

وی افزود: علاوه بر این، بخش خصوصی نیاز به جذب حداقل 10 نفر دامپزشک و بیش از 30 نفر کاردان دامپزشک و رده‌های دیگر را در شهرستان‌های استان دارد.

اسدی با بیان اینکه بخش دولتی دامپزشکی خراسان شمالی نیازمند جذب حداقل 60 نفر نیروی فنی و متخصص است اظهار داشت: این اداره کل سال قبل تعهد ایجاد اشتغال برای 100 نفر را داشت، گفت: این تعهد در 9 ماه نخست سال محقق شد.

شناسنامه 4 هزار یتیم خراسان شمالی به منظور جذب حامی به تهران ارسال شد

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی با بیان این مطلب گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان شناسنامه چهار هزار یتیم برای جذب نخستین، دومین و سومین حامی به جشن رمضان تهران فرستاده شد.

برات سلیمی با بیان اینکه از این طریق ایتام استان توسط خیران نیکوکار تهرانی مورد حمایت قرار می‌گیرند، تصریح کرد: این نهاد در تلاش است در ماه مبارک رمضان همه ایتام را صاحب یک و یا چند حامی کند.

وی افزود: در حال حاضر 9 هزار 898 یتیم زیر پوشش این نهاد هستند که 6 هزار و 154 نفر از آنان توسط 21 هزار و 770 حامی حمایت و مابقی ایتام نیز چشم انتظار کمک خیران هستند.

سلیمی گفت: در سال گذشته نیز بیش از چهار هزار شناسنامه برای حامی یابی به تهران فرستاده شد که برای هزار و 495 نفر از آنان حامی جذب شد.