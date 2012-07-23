ادامه رگبار و رعد و برق پراکنده در شمال کشور طی امروز و فردا

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس نقشه های پیش یابی طی 24 ساعت آینده در برخی مناطق شمال غرب، سواحل دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز و دامنه های زاگرس مرکزی افزایش ابر، وزش باد،رگبار پراکنده وگاهی رعد و برق پیش بینی می شود.

به گفته وی، طی روزهای سه شنبه وچهار شنبه تنها دربخشهایی از سواحل مرکزی وشرقی خزر وارتفاعات البرز افزایش ابرو بارش پراکنده رخ خواهد داد و سایر مناطق کشور جو آرام خواهد بود.

امیدوار اظهار داشت: طی سه روز آینده درشمال سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان جنوبی وزش باد شدید و گرد و خاک رخ خواهد داد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: دربرخی مناطق غرب وجنوب غرب کشور نیز پدیده گرد وغبار رقیق دور از انتظار نیست.