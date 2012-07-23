به گزارش خبرگزاری مهر،علی‌اکبر فامیل‌کریمی در نخستین گردهمایی مدیران استانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان با تأکید بر لزوم وحدت رویه در این مجموعه اظهار داشت: آنچه در این مجموعه احساس می‌شود وحدت رویه برای وزارتخانه و نوع خدمات نیز از یک نوع واحد است.

وی افزود: وظیفه قانونی و تکلیفی این وزارتخانه از جنس خدمات مستقیم و این خدمت، خدمت مقدسی است.

سرپرست استانداری همدان عنوان کرد: این ادغام چتر حمایتی خود را بر روی دیگر دستگاه‌ها گسترانده و اگر این ساختار را بپذیریم باید سازمانی پویا و فعال داشته باشیم.

وی با اشاره به نقش حمایتی این وزارتخانه گفت: قانون به هیچ کس اجازه نمی‌دهد در ارائه خدمات نگاه ترحمی داشته باشد و باید نوع نگاه قانونی و تکلیفی باشد.

فامیل‌کریمی با تاکید بر اینکه دستگاه‌ها باید در مقام پاسخگویی به مطالبات مخاطبان با تمام توان آماده باشند، عنوان کرد: این وزارتخانه و دستگاه‌های زیرمجموعه با انجام درست وظایف خود در راستای بالا بردن عزت مردم تلاش می کنند.

وی با اشاره به سند آمایش استان همدان افزود: سند آمایش استان همدان تنظیم شده است و اگر برنامه پنجم را رصد نکنیم به نسل‌های بعدی جفا کرده‌ایم و اگر در برنامه چهارم نیز به به موانعی برخورد کردیم باید فریاد بزنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز اظهار داشت: با توجه به ادغامی که صورت پذیرفته بر وسعت کار وزارتخانه افزوده شده و این تشکیلات از توان بالایی در خدمت‌رسانی به مردم بهره می‌برد.

مسعود اقلامی عنوان کرد: این وزارتخانه بیشترین ارباب رجوع را دارد که معمولاً از اقشار محروم جامعه هستند و باید دستگاه‌ها در مقام پاسخگویی مطالبات آنها قرار گیرند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با ضروری دانستن برگزاری این جلسات بیان داشت: مزایای این شورا هماهنگی، وحدت رویه در کارها و انسجام در اجرای سیاست‌های وزارت و اصلاح ساختارها و هم‌افزایی در عملکرد سازمانی است.

اقلامی گفت: این وزارتخانه و مجموعه دستگاه‌ها باید با تمام توان شعار مقام معظم رهبری را تحقق بخشند.