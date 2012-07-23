سید تقی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات روزهای هفتم تا یازدهم مهرماه امسال در رده سنی جوانان در مسیرشهرهای مرکزی و شرق مازندران برگزار می شود.

وی به مسیرهای اعلام شده برگزاری تور دوچرخه سواری مازندران اشاره کرد و ادامه داد: این مسابقات در پنج مرحله تایم تریل انفرادی و چهارمرحله استقامت در مجموع به مسافت حدود 370 کیلومتر برگزارمی شود.

دبیر هیئت دوچرخه سواری مازندران اضافه کرد: مرحله نخست و تایم تریل توربین المللی دوچرخه سواری مازندران در جاده کمربندی خزرآباد ساری به مسافت چهار کیلومتر، مرحله دوم در مسیرشهرهای ساری، بابل، آمل، فریدونکنار، بابلسر و مرحله دوم از قائم شهر به جاده گدوک، مرحله سوم در مسیر ساری به کیاسر و مسیرچهارم و پایانی تور دوچرخه سواری مازندران در مسیر ساری، گلوگاه، عباس آباد بهشهر برگزار می شود.

خدادادی اضافه کرد: تاکنون حضور سه تیم خارجی از کشورهای قزاقستان، ازبکستان و تایلند برای شرکت در تور بین المللی دوچرخه سواری مازندران قطعی شد.

وی افزود: نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری تور مازندران، در مجموع با حضور 15 تیم داخلی و خارجی برگزار خواهد شد و در این دوره سعی شد تا زمینه حضور کشورهای خارجی در این رویداد بین المللی در مازندران فراهم شود.

دبیر هیئت دوچرخه سواری مازندران تصریح کرد: حدود 30 هزار دلارجایزه نقدی برای این مسابقات در نظرگرفته شده که در هرمرحله به نفرات برتر اهدا خواهد شد.