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۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۲

خدادادی به مهر خبر داد:

مازندران مهرماه امسال میزبان نوزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی دوچرخه سواری

مازندران مهرماه امسال میزبان نوزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی دوچرخه سواری

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت دوچرخه سواری مازندران از قطعی شدن زمان برگزاری نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری تور مازندران نیمه نخست مهرماه امسال در این استان خبر داد.

سید تقی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات روزهای هفتم تا یازدهم مهرماه امسال در رده سنی جوانان در مسیرشهرهای مرکزی و شرق مازندران برگزار می شود.

وی به مسیرهای اعلام شده برگزاری تور دوچرخه سواری مازندران اشاره کرد و ادامه داد: این مسابقات در پنج مرحله تایم تریل انفرادی و چهارمرحله استقامت در مجموع به مسافت حدود 370 کیلومتر برگزارمی شود.
 
دبیر هیئت دوچرخه سواری مازندران اضافه کرد: مرحله نخست و تایم تریل توربین المللی دوچرخه سواری مازندران در جاده کمربندی خزرآباد ساری به مسافت چهار کیلومتر، مرحله دوم در مسیرشهرهای ساری، بابل، آمل، فریدونکنار، بابلسر و مرحله دوم از قائم شهر به جاده گدوک، مرحله سوم در مسیر ساری به کیاسر و مسیرچهارم و پایانی تور دوچرخه سواری مازندران در مسیر ساری، گلوگاه، عباس آباد بهشهر برگزار می شود.
 
خدادادی اضافه کرد: تاکنون حضور سه تیم خارجی از کشورهای قزاقستان، ازبکستان و تایلند برای شرکت در تور بین المللی دوچرخه سواری مازندران قطعی شد.
 
وی افزود: نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری تور مازندران، در مجموع با حضور 15 تیم داخلی و خارجی برگزار خواهد شد و در این دوره سعی شد تا زمینه حضور کشورهای خارجی در این رویداد بین المللی در مازندران فراهم شود.
 
دبیر هیئت دوچرخه سواری مازندران تصریح کرد: حدود 30 هزار دلارجایزه نقدی برای این مسابقات در نظرگرفته شده که در هرمرحله به نفرات برتر اهدا خواهد شد.
کد مطلب 1656590

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