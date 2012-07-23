به گزارش خبرگزاری مهر، عبد الرحمان قاسمی از برگزاری آیین بدرقه ورزشکاران المپیکی این استان در هفته جاری خبر داد.

قاسمی با اشاره به درخشش ورزشکاران استان در رقابت های ورزشی گفت: از استان چهارمحال و بختیاری در المپیک 2012لندن سجاد مرادی، روح الله عسگری و محمد ارزنده در رشته های دوومیدانی حضور خواهند داشت و آئین بدرقه این ورزشکاران با حضور مسئولان ورزشی، مسئولان استانی و خانواده های ورزشکاران در شهرکرد برگزار خواهد شد.

معاون اداره کل ورزش و جوانان افزود: سجاد مرادی نخستین دونده ایرانی بود که موفق به کسب سهمیه المپیک لندن 2012شد، روح الله عسگری ضمن شکستن رکورد ایران در دو 110 متر با مانع کشور، سهمیه Aمسابقات المپیک لندن را از آن خود کرد و محمد ارزنده نیز با پرشی به طول هشت متر و 17 سانتی متر ضمن شکستن رکورد ایران، ورودی بازی های المپیک 2012 لندن را به دست آورد.

نادر منوچهری مقدم که به عنوان گزینه فدراسیون تیر و کمان در این رقابت ها معرفی شده بود بر اساس آخرین تصمیمات این فدراسیون جای خود را به میلاد وزیری داد و از راه یابی به این مسابقات باز ماند.

مراسم بدرقه ورزشکاران المپیکی استان روز چهارشنبه چهارم مرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

قضاوت داور چهارمحالی در لیگ برتر فوتبال کشور

موعد بنیادی فر از داوران جوان استان دیدار تیم های راه آهن و گهر دورد را قضاوت می کند.



دیدار تیم های راه آهن تهران و گهر دورد سه شنبه سوم مردادماه برگزار می شود و بنیادی فر به عنوان داور وسط در این دیدار ، قضاوت این بازی حساس را برعهده خواهد کرد.



موعد بنیادی فر قضاوت در لیگ دوره گذشته را نیز در کارنامه خود دارد و بر اساس قضـاوت های صورت گرفته از سوی این داور شهرکردی، کمترین اعتـراضات به نحوی داوری او از سوی مربیان و بازیکنان لیگ برتری صـورت گرفت.

در حال حاضر از چهارمحال وبختیاری یدالله جهانبازی ، سعید زارع ، مجید شمس، قهرمان نجفی و موعد بنیادی فر و سعادت باغبان در لیگ برتر در امر قضاوت فعالیت می کنند.

کوهنوردان کیار قله شاهان کوه را فتح کردند

گروه 10 نفره کوهنوردی شهرستان کیار به قله شاهان کوه اصفهان صعود کردند.



کوهنوردان شهرستان کیار با همکاری گروه کوهنودی دامون شهرکرد موفق شدند به ارتفاعات این کوه در اصفهان صعود کنند.



کوهنوردان استان در این صعود موفق شدند به ارتفاع چهار هزار و 44 متری این کوه دست پیدا کنند.

دوره آموزشی داوری شنـا در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

دوره داوری درجه سه شنا در شهرکرد به کار خود پایان داد.



دوره داوری درجه سه شنا از تاریخ ۲۷ تیر ماه در شهرکرد آغاز شد و سید محمد علی سادات منصوری از مدرسان اعزامی فدراسیون شنا به آموزش مبانی این رشته ورزشی پرداخت.



در این دوره آموزشی که به مدت چهار روز و با حضور 25 نفر از علاقمندان داوری شنا دراستخر شهید فاضل شهرکرد برگزار شد، 22 نفر از شرکت کنندگان پس از برگزاری آزمون های پایانی توانستند به آزمون نهایی راه یابند.

برگزاری مسابقات ورزشی زوجین ناشنوا دربروجن

مسابقات دارت و هدفگیری ویژه زوجین ناشنوا در شهرستان اردل برگزار شد.



این مسابقات با حضور 13 زوج ناشنوا در سالن تختی بروجن برگزار شد و سامان مومنی و فرزانه عزیزی مقام اول مسابقات دارت زوجین را کسب کردند.



در مسابقات دارت انفرادی نیـز سینا مومنی، احمــدرضا شبانیان و بتول خلیلی موفق شدند عناوین برتر را از آن خود کنند و سامان مومنی، رضا کرمی و حسن شاه محمدی در مسابقات هدفگیری مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.