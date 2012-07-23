کسب رتبه نخست سر مایه گذاری توسط مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندها امروز دوشنبه با اعلام این خبر گفت: بنا به گزارش اعلامی مدیریت امور مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری تبریز در سه ماه اول سال 1391 سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری با طی کردن مراحل اداری سه پروژه زیست محیطی که اعم از استحصال گاز از مرکز دفن زباله و تولید گازوئیل از زباله های غیر قابل بازیافت مانند پلاستیک، در صدر دیگر سازمان های تابعه شهرداری تبریز قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که بر پایه همین گزارش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در سه ماه اول سال 1391 با اعلام گزارشات لازم توانسته مقام دوم را در بین سازمان ها و شرکت های هیجده گانه و مناطق ده گانه کسب نماید.

یادآوری می شود سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز با فعال سازی پروژه های راکد خود مانند کارخانه بازیافت مواد و تولید کمپوست و مرکز دفن مهندسی بهداشتی و دیگر پروژه های زیست محیطی خود نظیر تصفیه خانه شیرابه زباله، طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری، استحصال بیوگاز از زباله گاه و تولید انرژی برق، همینطور تولید گازوئیل از زباله های پلاستیکی تجدید ناپذیر در طبیعت است و با جدیت در طی یک سال گذشته به مرحله اجرا برساند.