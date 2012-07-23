عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نطق خارج از دستور خود در مجلس افزود: حوادث سیل در سالجاری در استان تشدید و سیر صعودی یافته و تاکنون بیش از 15 مورد بوقوع پیوسته و گزارش شده است.

وی اظهار داشت: تلفات ناشی از این حوادث 10 نفر و خسارت ناشی از آن 95 میلیارد تومان اعلام شده است.

وی در این نطق خطاب به رئیس جمهور عنوان کرد: مردم استان از یک طرف برای کسب درآمد متکی بر درآمد کشاورزی هستند و نیاز جدی به آب دارند و از خشکسالی رنج می برند.

خسارت 800 میلیارد تومانی خشکسالی در گلستان

امامی گفت: خسارت ناشی از خشکسالی در چهار سال گذشته بیش از 800 میلیارد تومان گزارش شده است.

وی افزود: همچنین از طرفی آب مایه حیات است و می تواند برای استان یک فرصت باشد که متاسفانه به دلیل عدم توجه، تدبیر و برنامه ریزی صحیح و همچنین سرمایه گذاری مناسب در زیرساختها نظیر سد، آبنبندان، زه کشی، اصلاح مسیل و موارد دیگر سرمایه گذاری را به یک تهدید تبدیل کرده است و خسارت ویرانگری را ایجاد کرده است که سالها باید برای جبران آن تلاش و هزینه کرد که برخی از خسارتها قابل جبران نیست.

دبیر مجمع نمایندگان گلستان گفت: هنوز رنج و آلام خسارات و نگرانی های ناشی از سیل گلستان و سیل های پس از آن به علت عدم تامین به موقع و تخصیص اعتبارات لازم از سوی معاونت راهبردی که حتی رد سفر سوم استانی هم منظور شده، برطف نشده است که موضع سیلهای پی درپی و خسارت اخیر مطرح و در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان داشت: مردم استان گلستان این روزها احساس امنیت نمی کنندف سیل هم جان و عم اقتصاد این مردم را تهدید کرده و در معرض خطر قرار داده است.

وی بیان داشت: زیرساخت ها و جاده های مواصلاتی و شهری و روستایی، زمین های کشاورزی خسارت جدی دیدند.

لزوم اعزام هیئت به گلستان

نماینده مردم گرگان و آق قلا از رئیس جمهوری خواست، با توجه به آنکه تهدید و نگرانی همچنان وجود دارد، هیئتی را در محل اعزام و از نزدیک از شهرها و روستاهای خسارت دیده بازدید و گزارش کاملی از حوادث و خسارت ناشی از آن تهیه کنند.

وی بیان داشت: از آنجایی که عدم تخصیص اعتبار در جهت اقدامات پیشگیری و بازسازی ضریب ایمنی استان را در قبال خسارات ناشی از بلایای طبیعی هر سال کاهش می دهد نیاز است معاونت راهبردی اعتبارات قابل توجه ولازم را پیشنهاد و تخصیص دهند تا با سرمایه گذاری در زیرساختهای مورد نظر نگرانی مردم کاهش یابد.