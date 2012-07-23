بازدید ایرانیان مقیم خارج از کشور از مناطق عملیاتی دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه کارگروه فرهنگی و رسانه ای شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با تصویب ایجاد تسهیلات برای ایرانیان مقیم خارج از کشور به منظور بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور مقررشد با هماهنگی ستاد راهیان نور امکانات ویژه ای بدین منظور اختصاص یابد.

در این جلسه وزارت آموزش و پرورش آمادگی خود را به منظور تشکیل کلاس های آموزش زبان فارسی در کشور هایی که جمعیت ایرانیان در آن کشور زیاد است با محوریت برگزاری کلاس ها در مدارس ایرانی خارج از کشور اعلام کرد.

همچنین اعضای کارگروه به اتفاق آرا با عضویت وزارت ورزش و جوانان و ستاد راهیان نور در کارگروه فرهنگی و رسانه ای شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور موافقت کردند.

