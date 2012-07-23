  1. جامعه
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۱۷

بازدید ایرانیان مقیم خارج از کشور از مناطق عملیاتی دفاع مقدس

بازدید ایرانیان مقیم خارج از کشور از مناطق عملیاتی دفاع مقدس

امکان بازدید و تسهیل شرایط برای هم وطنان مقیم خارج از کشور و به ویژه جوانان ایرانی مقیم خارج به منظور دیدار از مناطق عملیاتی دفاع مقدس، با هماهنگی ستاد راهیان نور، در کارگروه فرهنگی و رسانه ای شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه کارگروه فرهنگی و رسانه ای شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با تصویب ایجاد تسهیلات برای ایرانیان مقیم خارج از کشور به منظور بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور مقررشد با هماهنگی ستاد راهیان نور امکانات ویژه ای بدین منظور اختصاص یابد.

در این جلسه وزارت آموزش و پرورش آمادگی خود را به منظور تشکیل کلاس های آموزش زبان فارسی در کشور هایی که جمعیت ایرانیان در آن کشور زیاد است با محوریت برگزاری کلاس ها در مدارس ایرانی خارج از کشور اعلام کرد.

همچنین اعضای کارگروه به اتفاق آرا با عضویت وزارت ورزش و جوانان و ستاد راهیان نور در کارگروه فرهنگی و رسانه ای شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور موافقت کردند.
 

کد مطلب 1656598

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها