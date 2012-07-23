به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، بدلیل ادامه درگیری ها در استان حمص و دیرالزور و نبردهای پراکنده در درعا تعداد بی‌خانمانان سوریه به سرعت در حال افزایش است. همچنین شرایط در مناطق روستایی استان حلب نیز بخصوص در روستاهای شمالی کماکان ناآرام است.

بر این اساس کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به منظور برآورده کردن نیازهای رو به رشد مردم با همراهی جمعیت هلال احمر سوریه در حال کمک‌رسانی به مردم شمال کشور است. "رابرت ماردینی" رئیس عملیات کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در خاور نزدیک و میانه در این رابطه گفت: از اواسط سال گذشته‌ میلادی ما با مشارکت هلال احمر سوریه به بیش از 600 هزار نفر کمک‌رسانی کرده‌ایم.

صلیب سرخ کماکان شرایط را در سوریه زیر نظر داشته و بر این عقیده است که در حال حاضر یک درگیری مسلحانه‌ داخلی در سوریه در جریان است که نیروهای دولتی و تعدادی از گروه‌های مخالف مسلح و سازمان‌یافته در چندین نقطه‌ کشور (از جمله حمص، ادلب و حما) در آن شرکت دارند. چنین منازعاتی بین طرف‌های درگیر در هر جای سوریه که اتفاق بیافتند مشمول قواعد حقوق بین‌المللی بشردوستانه هستند. بر اساس این قواعد، محدودیت‌هایی در برابر چگونگی هدایت درگیری وجود دارد که هدف از آنها حفاظت از جمعیت غیرنظامی و کسانی است که از ابتدا در روند خصومت نقشی نداشته و یا دیگر ندارند.

ماردینی افزود: کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به عنوان سازمان بشردوستی بی‌طرف و مستقل که متعهد به ترویج حقوق بین‌المللی بشردوستانه است، ترجیح می‌دهد مسائل بشردوستانه را به شکل گفتمانی دوجانبه و محرمانه مطرح نماید. بدین ترتیب ما امکان می‌یابیم تا به کسانی که بیشترین صدمه را از درگیری مسلحانه و دیگر شرایط خشونت‌آمیز دیده‌اند و نیز به طرف‌های درگیر دسترسی یافته و این دسترسی را حفظ نماییم.

طبق این گزارش کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر سوریه در حال پاسخگویی به فوری‌ترین نیازهای ساکنان و بی‌خانمانان در سراسر سوریه هستند. در همین حال در روز نوزدهم تیرماه یکی از امدادگران هلال احمر سوریه به نام "خالد خفاجی" در حال انجام وظیفه در دیرالزور هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. بر اساس حقوق بین‌المللی بشردوستانه نشان‌های صلیب سرخ و هلال احمر باید در تمامی شرایط مورد احترام باشند. کارکنان، تأسیسات درمانی و امدادگران نیز باید از حمله در امان بمانند.