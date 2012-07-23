به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان پیش از ظهر امروز دو شنبه در ششمین نشست کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسکو، با اشاره به خشکسالی های به وجود آمده در منطقه بر لزوم برنامه ریزی دقیق جهت صرفه جویی در مصرف آب تاکید کرد و گفت: با توجه به کم آبی منطقه و ظرفیت ها و منابع آبی هر شهرستان ، طرح ها و صنایعی در نظر گرفته شده که به منابع آبی کم نیاز داشته و در بحث صرفه جویی بتواند سهم مهمی ایفا کند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از پرداخت 85 در صد کمک بلا عوض در زمینه صرفه جویی به کشاورزان خبر داد و افزود: طی سال گذشته بیش از 75 هکتار از زمین های کشاورزی در سطح استان در رابطه با راه های صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی ساماندهی شده که در مقایسه با برنامه زمان بندی شده از عملکرد نامطلوبی برخوردار است.



وی گفت: با نصب کنتور های حجمی برای چاه های کشاورزی استان، کشاورزان از میزان آب مصرفی مطلع شده و در نهایت این امر منجر به آبیاری تحت فشار و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی خواهد شد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به استحصال بیش از 39هزار متر مکعب آب از قنات ها و چاه های شهرستان اسکو، این منطقه را مستعد تولید و پروش آبزیان دانسته و گفت: با این مقدار منابع آبی می توان بیش از 2500 تن ماهی تولید نمود . وی گفت در سطح استان بیش از 4300 تن ماهی تولید می شود که این میزان تولید در مقایسه با تولید شهرستان بیش از نصف تولید این استان است.



فرماندار شهرستان اسکو هم از انجام اقدامات لازم در جهت کاهش مصرف آب در مزارع کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: علاوه بر تغییر الگوی کشت و اصلاح کانال های آبیاری بیش از 21 کیلومتر لوله انتقال آب کشاورزی خریداری و در اختیار کشاورزان قرار داده شده است.

وی گفت: برای خرید این مقدار لوله بیش از 2 میلیارد ریال هزینه شده است.



آثری همچنین از شناسایی و پلمپ 136 فقره چاه کشاورزی غیر مجاز در سطح شهرستان اسکو خبر داد و گفت: از 863 حلقه چاه موجود در شهرستان بیش از 325 حلقه چاه به دستگاه های اندازه گیری مصرف آب مجهز شده است.