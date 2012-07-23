به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز دوشنبه با حضور در خانه کشتی از نزدیک از اردوی تیم‌های ورزشی کشورمان اعزامی به مسابقات المپیک لندن بازدید کرد.

وی در ابتدای این دیدار از تمرینات تیم ملی کشتی آزاد بازدید کرد و ملی پوشان کشتی ایران اعزامی به المپیک لندن نیز با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار همچنین محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان، علی آبادی رئیس کمیته المپیک و برخی از مدیران و معاونان وزیر ورزش و جوانان رئیس مجلس را همراهی کردند.

لاریجانی در ادامه این بازدید با ملی پوشان وزنه برداری اعزامی به المپیک لندن نیز دیدار خواهد کرد.