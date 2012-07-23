عملکرد بانکهای عامل زنجان در پرداخت تسهیلات مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان زنجان افزود: تعهد اشتغال استان در سال 89،27 هزار اشتغال بود که 32 هزار اشتغال ایجاد شد و بیشاز 32 درصد بیشتر از تعهد استان اشتغال ایجاد شد.
وی ادامه داد: در سال گذشته تعهد اشتغال استان 40 هزار اشتغال بود که بیشاز 52 هزار اشتغال ایجاد شد که 29 درصد بیشتر از تعهد استان اشتغال ایجاد شده است.
استاندار زنجان، عملکرد بانکهای عامل را در تحقق اشتغال استان بسیار موثر دانست و گفت: بانکهای عامل نهایت همکاری را در جهت اشتغال داشته اند.
رئوفی نژاد گفت: عملکرد خوب بانکها در راستای وجود فضای صمیمی و رفاقتی است که وجود دارد بنابراین باید سیستم بانکی بیشتر از سالهای گذشته در جهت تحقق اشتغال در استان گام بردارد.
وی در ادامه یاد آور شد: در استان که 12بانک عامل وجود دارد با رصدی که صورت گرفته خدمات این بانکها در پرداخت تسهیلات بسیار منطقی و درست بوده است.
استاندار زنجان افزود: اشتغال یایدار زمانی محقق می شود که سیستم بانکی تعامل لازم را در ارائه تسهیلات داشته باشد.
رئوفی نژاد گفت: شورای هماهنگی بانکها در استان برگزار خواهد شد و این شورا مشکلات را بررسی خواهد کرد.
