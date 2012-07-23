علیرضا تاجمیر ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دولت باید با ارائه تسهیلاتی همچون کارت سوخت از رانندگان فعال در زمینه سرویسهای مدارس حمایت کند، اظهار داشت: عدم اختصاص سوخت کافی از مهمترین مشکلات رانندگان سرویسهای مدارس در سطح شهر است.
وی به برخورداری تنها حدود 20 درصد از این رانندگان از کارتهای سوخت عمومی اشاره کرد و افزود: تاکسیرانی هر ساله با آغاز سال تحصیلی جدید با مشکلاتی در زمینه کمبود خودروهای فعال در زمینه سرویسهای مدارس مواجه میشود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان بیان داشت: در حال حاضر هشت هزار تاکسی فعال در سطح مناطق چهاردهگانه اصفهان در قالب سرویسهای مدارس سرویسدهی میکنند و فعالیت این خودروها زیر نظارت ناوگان تاکسیرانی صورت میگیرد.
وی به فعالیت بانوان در سیستم تاکسیرانی اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: از تعداد رانندگان فعال در زمینه سرویسهای مدارس اصفهان ۳۵ درصد از بانوان و 65 درصد از آنها نیز از آقایان هستند و بانوان نیز به در ناوگان تاکسیرانی اصفهان سرویسدهی به شهروندان را انجام میدهند.
