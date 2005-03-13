قويترين انگيزه من براي ورود به عرصه انتخابات ، نسل جوان و دانشجو است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، وي عصر يكشنبه در همايش حاميان معين در شرق تهران افزود: در سال 84 و 85 بيست و پنج درصد جمعيت كشور با تحصيلات عالي در سن فعاليت قرار خواهد گرفت كه اين بزرگترين موهبت الهي براي كشور است.

وي خاطرنشان كرد: ما در يك نظام برخاسته از يك انقلاب مردمي هستيم و ملتي سربلند و پيشتاز در منطقه وآسيا از نظر آزادگي و دموكراسي و ملتي پيروز در دفاع از كشور و شرف هستيم.

معين خاطرنشان كرد: اينها پشتوانه عظيم و واقعي براي يك دولت مقتدر و كارآمد خواهد بود.

نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري عبور از شرايط پيچيده و دشوار و تحقق فردايي اميدبخش را تنها با مديريت علمي برپايه تفكر و تلاش جمعي امكان پذير دانست و گفت: ما بايد به ارزيابي نقاط قوت و راس اصلاحات براي تقويت نقاط قوت و ترميم نقاط ضعف بپردازيم.

وي خاطرنشان كرد: ستاد انتخاباتي من در كميسيونهاي 5 گانه در حال تدوين برنامه هايي در امور علمي، اجتماعي، اقتصادي، سياست داخلي و سياست خارجي است.

معين سرمايه گذاري اساسي در توسعه منابع انساني و تقويت فرهنگ و دموكراسي را از اولويت هاي خود برشمرد و افزود: تشكيل دولت مقتدر و پاسخگو از برنامه هاي ما خواهد بود.

وي تحول ساختاري در آموزش را از ديگر اولويتهاي خود دانست و اظهار داشت: تامين مادي و منزلت معنوي معلمان و خارج كردن آموزش و پرورش از ركودي كه به آن دچار است، برنامه اصلي ما خواهد بود.

معين تاكيد كرد: ما قصد داريم گسترش سازمانهاي غير دولتي و احزاب را برپايه عدالت سياسي براي سامان دهي نسل جوان و نخبگان كشور سرلوحه برنامه هاي خود قرار دهيم.

وي با تاكيد بر تحقق عدالت اقتصادي، تامين معيشت و رفع فقر و محروميت و تبعيض و بي عدالتي گفت: اصلاح فرهنگ عمومي و اخلاقيات مديريت اجتماعي با كار و تلاش و نظم برنامه ريزي و رفع آفات فرهنگي در نظام ديني از برنامه هاي اولويت دار براي ما است.

نامزد انتخابات رياست جمهوري ابراز اميدواري كرد كه با پايداري بر آرمانهاي ملي بتواند آزادي، رفاه و معنويت را براي جامعه تحقق بخشد.

وي با تاكيد بر اينكه ما در مقطع تاريخي حساس و سرنوشت ساز قرار داريم گفت: روشن نبودن منافع ملي و راهبردهاي سياست خارجي باعث تهديد منافع و امنيت ملي و مخاطره آميز شدن اوضاع براي ما شده است.

معين تاكيد كرد: ما هم اكنون در بخشهاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و سياست خارجي دچار بحرانهايي هستيم.

نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ادامه افزود: در بخش سياسي شاهد عدم اعتماد مردم به حاكميت، اعمال ممنوعيت در آزادي قلم و انديشه و فضاي تنش آلود سياسي هستيم.

وي با تاكيد بر ضعف فرهنگ عمومي و اخلاقيات اظهار داشت: امروز متاسفانه 6 درصد از جمعيت جامعه مبتلا به اعتياد است كه يكي از اصلي ترين مشكلات اجتماعي به شمار مي رود.

نامزد انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت: در حوزه اقتصادي، ساختاري كهنه و بيمار وابسته به نفس عدم بهره وري در بخش صنعت و سپردن كارها به دست نيروهاي غيرمتخصص مشكلات اساسي را براي ما به وجود آورده است.