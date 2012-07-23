  1. دين، حوزه، انديشه
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۷

برنامه نشستهای غرفه نهاد نمایندگی رهبری در بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در نظر دارد در غرفه خود در نمایشگاه بین المللی قرآن سلسله نشست های دینی و قرآنی را با حضور اساتید و صاحبنظران در این حوزه برای بازدیدکنندگان از این غرفه برگزار کند..

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست‏های "راهکارهای پاسخگویی قرآن به نیازهای انسان معاصر "روز یکشنبه  8 مرداد باحضور دکتر رضایی اصفهانی و همچنین نشست "شادکامی در قرآن کریم"روز دوشنبه 9 مرداد با حضور و سخنرانی  دکتر پسندیده از ساعت 18:30 الی 20 در این غرفه برگزار خواهد شد.

"بیداری اسلامی و بررسی آخرین تحولات ایران" عنوان نشست دیگری است که چهارشنبه 11 مرداد از ساعت 21:30 الی 23 باحضور دکتر زمانی در غرفه نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها اجرامی شود.

براین اساس؛ نشست "بررسی تطبیقی قرآن و عهدین" نیز با سخنرانی دکتر نقی پور روز 16 مرداد از ساعت 18:30 الی 20 و همچنین نشست "روش ها و شاخص های برداشت صحیح از قرآن(روش روایی)" 18:30 الی  روز 20 روز جمعه 20 مرداد برای دانشجویان و علاقمندان به این موضوع در نمایشگاه بین المللی قران و غرفه نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها برگزار می شود.

