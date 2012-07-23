برنامه نشستهای غرفه نهاد نمایندگی رهبری در بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست‏های "راهکارهای پاسخگویی قرآن به نیازهای انسان معاصر "روز یکشنبه 8 مرداد باحضور دکتر رضایی اصفهانی و همچنین نشست "شادکامی در قرآن کریم"روز دوشنبه 9 مرداد با حضور و سخنرانی دکتر پسندیده از ساعت 18:30 الی 20 در این غرفه برگزار خواهد شد.

"بیداری اسلامی و بررسی آخرین تحولات ایران" عنوان نشست دیگری است که چهارشنبه 11 مرداد از ساعت 21:30 الی 23 باحضور دکتر زمانی در غرفه نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها اجرامی شود.

براین اساس؛ نشست "بررسی تطبیقی قرآن و عهدین" نیز با سخنرانی دکتر نقی پور روز 16 مرداد از ساعت 18:30 الی 20 و همچنین نشست "روش ها و شاخص های برداشت صحیح از قرآن(روش روایی)" 18:30 الی روز 20 روز جمعه 20 مرداد برای دانشجویان و علاقمندان به این موضوع در نمایشگاه بین المللی قران و غرفه نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها برگزار می شود.