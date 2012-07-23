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۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۴

دیدار گسترش فولاد و پرسپولیس نوین به بعد از افطار موکول شد

دیدار گسترش فولاد و پرسپولیس نوین به بعد از افطار موکول شد

تبریز - خبرگزاری مهر: دیدار دوستانه تیم های گسترش فولاد تبریز و پرسپولیس نوین تهران به بعد از افطار امروز موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تدارکاتی تیم گسترش فولاد تبریز با تیم پرسپولیس نوین تهران که قرار بود ساعت 18 امروز(دوشنبه) برگزار شود، به بعد از افطار موکول شد.

این دیدار تدارکاتی برای محک و هماهنگی بازیکنان جدید تیم فوتبال گسترش فولاد در ورزشگاه مرمت شده بنیان دیزل تبریز برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز که به تازگی رسول خطیبی سرمربی جوان و موفق فصل گذشته تیم ماشین سازی را در راس کادرفنی خود به خدمت گرفته، با جمعی از بازیکنان جوان و بومی گام در رقابتهای فصل آینده لیگ دسته اول باشگاه های کشور خواهد گذاشت.

گفتنی است هدایت حریف امشب آبی پوشان تبریزی به عهده اسماعیل هلالی بازیکن سالهای نه چندان دور فوتبال تبریز و تیم ملی کشورمان است.

کد مطلب 1656612

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