نیره اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اصفهانی‌ها از وجود آلاینده‌های زیست محیطی ناشی از واحد‌های صنعتی و تردد خودرو‌های فعال در سطح شهر رنج می‌برند، اظهار داشت: در حال حاضر اصفهان گنجایشی برای توسعه واحد‌های صنعتی ندارد و توسعه صنعت در اصفهان تنها آلاینده‌های جوی را افزایش می‌دهد.

ی با تاکید بر اینکه هر گونه توسعه‌ای در محدوده شهری باید مبتنی بر علم آمایش سرزمین باشد، ادامه داد: واحد‌های صنعتی در اصفهان باید خارج از محدوده شهر و در شعاع 50 کیلومتری اصفهان توسعه داده شوند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بیش از چند ماه است که توسعه شهرک صنعتی محمود‌آباد اصفهان مطرح شده است، بیان داشت : توسعه شهرک‌ها و واحد‌های صنعتی در کلان‌شهر‌هایی مانند اصفهان به اقدامات کارشناسی شده نیاز دارد و توسعه صنعتی محمود‌آباد نیز باید مبتنی بر تأیید کارشناسان باشد.

وی تاکید کرد: آلاینده‌های ناشی از فعالیت واحد‌های صنعتی باید کنترل شود و عدم کنترل و مدیریت نشدن فعالیت صنایع تهدیدی برای محیط زیست و سلامت شهروندان است.