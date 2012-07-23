به گزارش خبرگزاری مهر، اولین اردوی توان افزایی و بازآموزی اعضای تیمهای ایثار و نجاتگران جمعیت هلال احمر مازندران به مدت یک هفته در سد سلیمان تنگه ساری برگزار شد.
غلامعلی فخاری اشرفی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر مازندران اظهار داشت: در این دوره امدادگران و نجاتگران جمعیت استان با حضور مربیان تیم های ایثار سازمان امداد و نجات کشور مباحث کلیدی امدادی نظیر امداد کوهستان، سیلاب و زندگی در شرایط سخت را مرور کردند.
در این اردوی آموزشی بیش از 60 نفر از نجاتگران جمعیت هلال احمر استان حضور داشتند.
افتتاح یک منزل مسکونی در طرح هجرت سه در شیرگاه
یک واحد مسکونی با همکاری بسیج سازندگی سپاه سوادکوه، هلال احمر و تنی چند از خیرین این شهرستان در طرح هجرت سه برای یکی از مددجویان تحت حمایت این نهاد در روستای برنجستانک شیرگاه با حضور مسئولان شهرستانی و شهری افتتاح شد.
اسماعیلی مدیرکمیته امداد سوادکوه افزود: یکی از برنامه های کمیته امداد در برنامه های عمرانی را، مشارکت دادن خیرین و نیکوکاران در جهت رفع مشکلات نیازمندان است.
نظارت بر طرح های خودکفایی موجب پایداری مشاغل خواهد شد
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