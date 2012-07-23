به گزارش خبرگزاری مهر، اولین اردوی توان افزایی و بازآموزی اعضای تیمهای ایثار و نجاتگران جمعیت هلال احمر مازندران به مدت یک هفته در سد سلیمان تنگه ساری برگزار شد.

غلامعلی فخاری اشرفی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر مازندران اظهار داشت: در این دوره امدادگران و نجاتگران جمعیت استان با حضور مربیان تیم های ایثار سازمان امداد و نجات کشور مباحث کلیدی امدادی نظیر امداد کوهستان، سیلاب و زندگی در شرایط سخت را مرور کردند.

در این اردوی آموزشی بیش از 60 نفر از نجاتگران جمعیت هلال احمر استان حضور داشتند.

افتتاح یک منزل مسکونی در طرح هجرت سه در شیرگاه

یک واحد مسکونی با همکاری بسیج سازندگی سپاه سوادکوه، هلال احمر و تنی چند از خیرین این شهرستان در طرح هجرت سه برای یکی از مددجویان تحت حمایت این نهاد در روستای برنجستانک شیرگاه با حضور مسئولان شهرستانی و شهری افتتاح شد.

اسماعیلی مدیرکمیته امداد سوادکوه افزود: یکی از برنامه های کمیته امداد در برنامه های عمرانی را، مشارکت دادن خیرین و نیکوکاران در جهت رفع مشکلات نیازمندان است.

وی افزود: کمیته امداد در اجرای این طرح 17 میلیون ریال به صورت بلاعوض به این خانواده مساعدت کرده است.



نظارت بر طرح های خودکفایی موجب پایداری مشاغل خواهد شد

تیمور طهماسب پور، قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران در گردهمایی یکروزه کارشناسان خودکفایی گفت: در سالجاری که از سوی مقام معظم رهبری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده باید با همکاری همه حوزه ها امور ابلاغی را به سر منزل مقصود رساند.

وی جهت اطمینان از صحت عملکرد در زمینه ایجاد اشتغال و به حداکثر رساندن پایداری طرح ها افزود: باید با نظارت دقیق بر امور در مسیر اجرای طرح ها، بخصوص تقویت نظارت صحیح بر طرح ها موجبات پایداری و موثر بودن مشاغل را فراهم آوریم.

طهماسب پور در خصوص استعداد سنجی مددجویان پیش از اجرای طرح و اجرای حداکثری بیمه های تامین اجتماعی مطالبی ارائه کرد.