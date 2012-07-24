جزئیات جدید از جدول ترکیب منابع اشتغال 91 اعلام شد

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر از برگزاری شصتمین نشست شورای عالی اشتغال در هفته آینده خبر داد و گفت: برگزاری این نشست هم اکنون در دست برنامه ریزی و هماهنگی با ریاست جمهوری قرار دارد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: براساس پیش بینی های انجام شده، قرار است این نشست در کنار بازارچه های خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی برگزار شود.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: قرار است در قالب نشست جدید اعضای شورای عالی اشتغال، از تولیدات و فعالیت های خوداشتغالی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام نیز بازدید شود.

وی همچنین سهم تسهیلات بانکی در سرمایه‌ گذاری برای ایجاد اشتغال در سال جاری را 38.8 درصد اعلام کرد و بیان داشت: از طریق جذب فاینانس خارجی نیز یک سهم 4.6 درصدی در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: همچنین قرار است از طریق استفاده از بودجه عمرانی دولت 19.5 درصد از منابع مورد نیاز برای ایجاد مشاغل جدید در سال جاری هزینه شود.

به گفته فروزان مهر، صندوق توسعه ملی نیز حدود 10 درصد از کل منابع مورد نیاز در این بخش را تامین خواهد کرد و سهم سرمایه ‌گذاری شرکت‌ها از محل منابع داخلی نیز به میزان 11.9 درصد است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: بازارهای مالی هم باید به میزان 6.6 درصد از کل منابع مورد نیاز را تامین کنند و قرار است از طریق فروش اوراق مشارکت ریالی نیز 10.2 درصد منابع مالی تامین و مورد استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: البته نهادهای عمومی غیردولتی نیز باید از طریق به کارگیری منابع داخلی خود به میزان 3.3 درصد تامین مالی انجام دهند. به صورت کلی منابع پیش بینی شده برای ایجاد اشتغال جدید در سال جاری 196هزار میلیارد تومان است.