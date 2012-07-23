سوریه چالشی بزرگ برای آمریکا / شکست در دستیابی به اهداف ضد سوری

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "نویه زوریخه سایتونگ" در مطلبی نوشت : دولت آمریکا می خواهد در آینده در سیاست سوریه راه مد نظر خود را ادامه دهد.

از زمان شروع بحران و درگیریها در سوریه از حدود 17 ماه پیش دولت اوباما فاصله خود با این مسئله را همچنان حفظ کرده است. البته رئیس جمهوری آمریکا از بشار اسد خواسته است که قوانین بشری را مراعات کند. اخیرا نیز اوباما کناره گیری اسد را خواستار شده است. اما دولت آمریکا در قبال سوریه مانند لیبی عمل نکرده و نه یک منطقه پرواز ممنوع و یا عملیات جنگنده ها علیه نظام اسد را مد نظر ندارد.

این روزنامه سوئیسی در ادامه نوشت: قدرت اجرایی در آمریکا به جای همه این اقدامات به شورای امنیت امید بسته است.اما در این شورا نیز قطعنامه و هر گونه اقدام علیه نظام اسد به واسطه مخالفت روسیه و چین با شکست مواجه شد. البته موضع واشنگتن در قبال سوریه دلایل خاصی دارد.

اولا اینکه دولت آمریکا در سوریه هیچ یک از علایق شخصی خود را در معرض خطر نمی بیند. از طرف دیگر رئیس جمهوری آمریکا دیگر نمی خواهد ایالات متحده همچنان در دنیا نقش یک پلیس جهانی را ایفا کند.دلیل سوم این است که انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نزدیک است و اوباما نمی خواهد با درگیر کردن خود در یک مسئله سیاست خارجی که به سختی قابل حل است در این راستا برای خود مشکل ایجاد کند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که بر اساس گزارشهایی که در مطبوعات منتشر می شود بعد از بالا گرفتن درگیریها در سوریه ، آمریکا حمایتهای خود را از شورشیان سوری افزایش داده و تلاش می کند تا خارج از سازمان ملل یک ائتلاف متحد تشکیل دهد که هدفشان این است که نظام اسد را ساقط کنند.

بر اساس گزارش اخیر نیویورک تایمز برخی از مقامات عالی رتبه آمریکایی گفتگوهایی را در این راستا با ترکیه و اسرائیل انجام داده اند مبنی بر اینکه چه اقداماتی بعد از سقوط دولت بشار اسد در سوریه باید انجام شود. وزیر دفاع آمریکا نیز می خواهد در روزهای آینده برای رسیدگی به این مسئله به تل آویو سفر کند.

اما با توجه به اظهارات سخنگوی کاخ سفید، گویا آمریکا به این فکر نمی کند که از شورشیان سوری حمایت تسلیحاتی کند و این مسئله ای است که نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز آن را مد نظر دارد. این امر توسط ترکیه، عربستان سعودی و قطر انجام می شود. به جای آن آمریکاییها می خواهند به شورشیان سوری سیستم های ارتباطی تحویل دهند.

گویا نمایندگان واشنگتن گفتگوها درباره تشکیل یک دولت موقت در سوریه با نمایندگان شورشیان سوری را آغاز کرده اند.اما در واشنگتن انتظار نمی رود که مرحله عبور در سوریه بعد از سقوط اسد امری ساده باشد. یکی از کارمندان بلند پایه پنتاگون که خواست نامش فاش نشود اخیرا از سوریه به عنوان چالش و دوراهی بزرگی برای آمریکا یاد کرده چرا که هیچ کس نمی تواند بگوید که پایان این بحران به کجا ختم می شود.