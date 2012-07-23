غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت، روز دوشنبه با میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان ملاقات کرد.

در این دیدار، پیام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران تسلیم میشل سلیمان شد.

رئیس جمهور کشورمان در این پیام ضمن تبریک سالگرد پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه به همتای لبنانی، دولت و ملت مقاوم لبنان، خاطر نشان کرده است این پیروزی که به شکست خفت بار رژیم صهیونیستی و عوامل آن در منطقه انجامید، بدون شک خاطره ای فراموش نشدنی از مجاهدت و ایستادگی مردم لبنان و ارائه راه روشن حفظ استقلال و کرامت ملتهاست.

میشل سلیمان ضمن تشکر از این پیام و ابلاغ سلام های خود به احمدی نژاد و با اشاره به تحولات جاری در منطقه، اظهار امیدواری کرد ملتهای منطقه همواره برخوردار از پیروزی، کرامت و ثبات و آرامش باشند.

رکن آبادی نیز با تشریح شرایط سوریه و توطئه آمریکائی- صهیونیستی علیه این کشور و حمایت اکثریت مردم سوریه از نظام این کشور، بر مخالفت جمهوری اسلامی ایران با اعمال فشار خارجی برای تغییر اراده ملت سوریه تاکید و تلاشهای کشورمان در رایزنی با کشورهای مختلف برای رسیدن به راه حل سیاسی در بحران سوریه را تشریح کرد.

در این دیدار همچنین آخرین وضعیت توافقات دو کشور در اولین نشست کمیته عالی همکاریهای دو کشور که اردیبهشت ماه جاری در بیروت و به ریاست معاون اول رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و از سوی سفیر جمهوری اسلامی ایران گزارشی از آخرین پیگیریها و اقدامات صورت گرفته در این راستا بویژه رسیدن برخی از پروژه ها به فاز اجرائی به رئیس جمهور لبنان ارائه شد.

میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان ضمن تشکر از تلاشهای صورت گرفته در همکاریهای دو جانبه، آمادگی لبنان را جهت برطرف کردن هر گونه مانعی اعلام کرد.



همچنین غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت، روز دوشنبه با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان ملاقات کرد.

در این دیدار، دو پیام محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالگرد پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه و حلول ماه مبارک رمضان تسلیم میقاتی شد.

رحیمی در پیام خود به مناسبت سالگرد پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه، ضمن تبریک این مناسبت به نخست وزیر، دولت و ملت لبنان، اظهار امیدواری کرده است در سایه عنایات الهی و همدلی و وحدت مردم و مسئولان لبنانی، همواره شاهد عزت و سربلندی روز افزون کشور دوست و برادر لبنان و گسترش روابط فیمابین باشیم.

نجیب میقاتی ضمن تشکر از این پیامها و ابلاغ سلام های خود به معاون اول رئیس جمهور، اظهار امیدواری کرد در ماه مبارک رمضان شاهد آرامش و ثبات برای ملتهای منطقه باشیم.

در این دیدار همچنین آخرین وضعیت توافقات دو کشور در اولین نشست کمیته عالی همکاریهای دو کشور که اردیبهشت ماه جاری در بیروت و به ریاست معاون اول رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان برگزار شد، بویژه موضوع انتقال برق از جمهوری اسلامی ایران به لبنان از طریق عراق و سوریه مورد بررسی قرار گرفت.

میقاتی ضمن تشکر از اقدامات بعمل آمده از سوی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، آمادگی دولت لبنان را برای آغاز عملیات اجرائی طرحهائی که وارد مرحله اجرا شده است، اعلام کرد.