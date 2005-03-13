حمايت از معين به مفهوم تداوم تلاشهاي اصلاحي در كشور است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، وي عصر يكشنبه در همايش حاميان معين در شرق تهران افزود: حمايت از معين تاكيدي بر كارآمدي و انحصاري و كم هزينه بودن اين روش است.

كولايي خاطرنشان كرد: اين براي ما افتخار است كه فردي دانشمند از نخبگان علمي كشور براي تصدي پست رياست جمهوري اعلام آمادگي كرده است.

وي با اشاره به اينكه ما امروز شاهد خروج عوامل و ابزارها و نيروهاي اصلي تحقق توسعه از كشور هستيم اظهار داشت: حمايت از يك دانشمند براي تصدي مديريت اجرايي كشور توجه به يك غفلت صورت گرفته است.

كولايي تصريح كرد: امروزه كشورهايي توانسته اند شاخصهاي توسعه را گسترش دهند كه برنامه استفاده از دانشمندان خود را فراهم آورده اند.

وي حمايت از معين را تمركز در غفلتي دانست كه در سالهاي گذشته كشور دچار آن شده است.

كولايي تاكيد كرد: ما مي توانيم از اين نخبگان براي نگاه واقع بينانه كه ميراث تمدني و فرهنگي ما را منعكس كند در خدمت ايران و ايرانيان استفاده كنيم.

وي اصلاحات را مستلزم پايداري و اميدواربودن دانست و تاكيد كرد: هيچ نيرويي ياراي مقابله با مردم را ندارد و اين سرمايه اي است كه ما اكنون از آن برخوردار هستيم.