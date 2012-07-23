  1. استانها
  2. گیلان
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۹

بنیادی عنوان کرد:

لزوم ترویج توسعه کشت گیاهان علوفه ای در گیلان

لزوم ترویج توسعه کشت گیاهان علوفه ای در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان بر ضرورت ترویج توسعه کشت گیاهان علوفه ای در استان تاکید کرد.

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آموزش دامداران، کشاورزان و آشنا کردن آنها با روشهای نوین تولید علوفه می تواند موجب غنی سازی مراتع شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه افزایش تولید گوشت و فرآوردههای دامی در گرو افزایش تولید علوفه و ارتقای کیفیت آن است، اظهارداشت: استفاده از روشهای نوین درکشاورزی و تامین خوراک و علوفه دام می تواند درتولیدات مواد غذایی و همینطور رسیدن به توسعه پایدار و استقلال هر چه بیشتر کشور موثر باشد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه افزایش تولید محصولات دامی نیاز به تامین خوراک و علوفه دارد، گفت: این استان از توانمندیهای قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی و دامی برخوردار است.

وی افزود: کشاورزان با تولید محصولات کشاورزی خود نقش بسزایی در توسعه و آبادانی کشور دارند و باید قدردان تلاشهای آنها بود.

بنیادی در ادامه بر نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و گفت: همه مردم و مسئولان دولت خدمتگزار باید تلاش کنند که با اتحاد و همدلی خود در راستای تحقق تاکیدات و منویات رهبر فرزانه انقلاب گام بردارند.

وی همچنین بر لزوم حرکت و فعالیت همه جانبه در راستای تحقق بخشیدن به منویات رهبر معظم انقلاب تاکید کرد و یادآورشد: توسعه در بخش کشاورزی باعث تحقق یافتن فرامین رهبر فرزانه انقلاب در زمینه شعار راهبردی سال می شود.

کد مطلب 1656620

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها