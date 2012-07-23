لزوم ترویج توسعه کشت گیاهان علوفه ای در گیلان

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آموزش دامداران، کشاورزان و آشنا کردن آنها با روشهای نوین تولید علوفه می تواند موجب غنی سازی مراتع شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه افزایش تولید گوشت و فرآوردههای دامی در گرو افزایش تولید علوفه و ارتقای کیفیت آن است، اظهارداشت: استفاده از روشهای نوین درکشاورزی و تامین خوراک و علوفه دام می تواند درتولیدات مواد غذایی و همینطور رسیدن به توسعه پایدار و استقلال هر چه بیشتر کشور موثر باشد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه افزایش تولید محصولات دامی نیاز به تامین خوراک و علوفه دارد، گفت: این استان از توانمندیهای قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی و دامی برخوردار است.

وی افزود: کشاورزان با تولید محصولات کشاورزی خود نقش بسزایی در توسعه و آبادانی کشور دارند و باید قدردان تلاشهای آنها بود.

بنیادی در ادامه بر نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و گفت: همه مردم و مسئولان دولت خدمتگزار باید تلاش کنند که با اتحاد و همدلی خود در راستای تحقق تاکیدات و منویات رهبر فرزانه انقلاب گام بردارند.

وی همچنین بر لزوم حرکت و فعالیت همه جانبه در راستای تحقق بخشیدن به منویات رهبر معظم انقلاب تاکید کرد و یادآورشد: توسعه در بخش کشاورزی باعث تحقق یافتن فرامین رهبر فرزانه انقلاب در زمینه شعار راهبردی سال می شود.