به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العراق الاخباریه ، "علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق گفت: دولت عراق با تصمیم اتحادیه عرب درباره کناره گیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مخالف است.

وی افزود: این تصمیمی سرنوشت ساز است که فقط به مردم سوریه مربوط می شود.

شایان ذکر است نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربی در دوحه قطر پیشنهاد خروج امن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به همراه خانواده اش در صورت کناره گیری از قدرت را مطرح کرده بود.

از سوی دیگر "عمار الحکیم" رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از دولت این کشور خواست که در تصمیم خود برای ممانعت از ورود آوارگان سوری به اراضی عراق تجدید نظر کند.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق خاطرنشان کرد: بستن مرزها بر روی کودکان و زنان و سالخوردگان زیبنده عراقی ها نیست.

خبر دیگر اینکه "محمد الصهیود" عضو ائتلاف دولت قانون گفت: بازگرداندن عراقی های مقیم سوریه با توجه به شرایط دشوار کنونی ضروری تر از قبل است.

وی افزود: همه نهادها، گروههای سیاسی و شوراهای استانها باید شرایط را برای بازگرداندن عراقی های مقیم سوریه فراهم آورند.

الصهیود با اشاره به عفو مخالفان روند سیاسی از سوی نوری المالکی نخست وزیر عراق اظهار داشت: مخالفت با روند سیاسی و دخالت در قتل عراقی ها دو مقوله جدا هستند.