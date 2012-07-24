حمایت دانشگاه صنعتی اصفهان از پروژه های کاربردی دانشجویان

دکتر محمد اسماعیل همدانی گلشن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره‌ برنامه های دانشگاه برای کاربردی شدن پایان نامه هایی دانشجویی گفت: کاربردی کردن پایان نامه ها مساله زمانبری است و نمی توان سریع دست به آن یافت.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های دانشگاه صنعتی اصفهان برای کاربردی کردن پایان نامه‌ها پذیرش دانشجوی پژوهش محور است و با توجه به قراردادهایی که با صنعت منعقد کرده‌ایم دانشجوی دکترای پژوهش محور پذیرش می کنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه سعی ما افزایش پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور است، تصریح کرد: یکی از فعالیت هایی که در این رابطه در دانشگاه صنعتی اصفهان انجام می شود، اعلام موضوعات رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد به برخی صنایع است.

وی ادامه داد: صنایعی که علاقمند هستند اعلام آمادگی کرده و حمایت خود را اعلام می کنند و این خود کمکی برای کاربردی شدن پایان نامه ها و رساله های دکتری است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: البته گاهی هم صنایع موضوعات مورد نیاز خود را به دانشگاه اعلام کرده و موضوعات مذکور به دانشجویان اعلام می‌شود تعدادی از موضوعات توسط دانشجویان پذیرش می شود که این هم راهی دیگر برای کاربردی کردن پایان نامه های دانشجویی است.



وی افزود: راههای مختلفی برای کاربردی کردن پایان نامه های دانشجویی وجود دارد و درصد بالایی از پایان‌نامه‌ها کاربردی نشده است اما به تدریج به سمت کاربردی کردن پایان‌نامه های دانشجویی درحال حرکت هستیم.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان درپایان گفت: دانشگاه از پروژه‌های کاربردی حمایت مادی و معنوی می کند تا انگیزه دانشجویان برای قبول پروژه های کاربردی بیشتر شود.

