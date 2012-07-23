به گزارش خبرنگار مهر، داود نجفیان عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی پروزه های مهر ماندگار استان اردبیل گفت: شرکت آب منطقه ای به اندازه کارهای انجام شده در در 9 سال گذشته در سد خداآفرین متعهد به انجام کارهای عمرانی و اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون در تمامی جبهه های کاری این سد عملیات عمرانی و اجرایی انجام می شود، تصریح کرد: به خاطر محدودیت انتخاب پیمانکاران مناقصه محدود این سد را در آینده ای نزدیک برگزار می کنیم و در حال حاضر مدارک لازم برای برگزاری مناقصه جمع آوری می شود.

نجفیان با بیان اینکه پیمانکاران که در مناقصه برنده می شوند باید به اندازه تعهد پیمانکاران فعلی کار انجام دهند، افزود: برای مناقصه این سد فراخوان عمومی داده و شرایط کاری و شتاب مورد نیاز برای پیشرفت کار را اعلام می کنیم تا پیمانکاران تعهدات خود را بدانند.

فروش هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای تکمیل سد خدا آفرین

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان با اشاره به میزان اعتبارات لازم برای تکمیل سد خداآفرین اضافه کرد: 380 میلیارد ریال از بودجه لایحه و هزار میلیارد ریال از محل فروش اوراق مشارکت برای تکمیل سد خداآفرین پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه سد خداآفرین یکی از پروژه های مهر ماندگار شرکت آب منطقه ای استان است، ادامه داد: تلاش می شود این سد به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های سدسازی استان تا پایان دولت دهم تکمیل و به بهره برداری برسد.

نجفیان با اشاره به وضعیت شبکه آبیاری گیوی گفت: تکمیل و بهره برداری از شبکه گیوی از تعهدات شرکت آب منطقه ای اردبیل در پروزه های مهر ماندگار است و تا پایان سه ماهه اول سال 92 تکمیل و به بهره برداری می رسد.

سد گیوی با مشکل اعتباری مواجه است

وی با بیان اینکه شبکه گیوی مشکل اعتباری ندارد، تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز شبکه گیوی با تحت پوشش قرار دادن دو هزار هکتار از اراضی منطقه 62 میلیارد ریال است که از این مساحت هزار و 500 هکتار در پایین دست سد گیوی قرار دارد.

نجفیان با اشاره به وضعیت اجرایی سد گیوی در شهرستان کوثر افزود: در اجرای سد گیوی 140 میلیارد ریال بدهی داریم که با تغییر تعهدات مصمم هستیم به عملیات عمرانی این سد شتاب بیشتری بدهیم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان با بیان اینکه سد گیوی بر خلاف شبکه گیوی مشکلات اعتباری دارد، اضافه کرد: طبق اطلاع رسانیهای انجام شده در مورد اعتبارات پروژه های مهر ماندگار قرار بر اعلام بودجه های مورد نیاز برای این پروژه ها بود، اما مقدار اعتبارات اعلام نشده و سد گیوی بر خلاف شبکه گیوی مشکل اعتباری دارد.

وی از آبگیری سد گیوی در ماه های آینده خبر داد و ادامه داد: سد گیوی در شهریور ماه آبگیری و در دهه فجر مورد بهره برداری قرار می گیرد تا مردم طبق برنامه ریزی ها از این سد استفاده کنند.