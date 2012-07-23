به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی ناصحی اظهار داشت: دکتر مرضیه وحید دستجردی پنجشنبه هفته جاری سفر نیم روزه ای به مازندران خواهند داشت.

وی افزود: همزمان با سفر وزیر بهداشت، آخرین خانه بهداشت استان در روستای پنبه چوله ساری به بهره برداری می رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با اشاره به افتتاح طرح پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع همراه با سطح دو و سه با حضور وزیر بهداشت در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم ساری بهره برداری می شود، تصریح کرد: دکتر دستجردی در این سفر موسسه تحقیقاتی حیوانات آزمایشگاهی را در این مجتمع افتتاح می کند.

ناصحی، افتتاح پایگاه اورژانس 115 جاده ای و افتتاح طرح پزشک خانواده شهری در مرکز بهداشتی درمانی شماره 5 مرکز استان را از دیگر برنامه های وزیر بهداشت به مازندران اعلام کرد.

وی افزود: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر نیمروزه به مازندران، داروخانه 13 آبان و اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) ساری را به بهره برداری می رساند.

ناصحی گفت: افتتاح کلینیک دندانپزشکی مازندران، پایان بخش برنامه های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پنجم مرداد ماه 91 به مازندران است.











