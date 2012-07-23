بررسی ابعاد حقوقی کشتار مسلمانان در میانمار در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

به گزارش خبرنگار مهر ، در پی اقدامات وسیع غیر انسانی علیه مسلمانان میانمار طی هفته های اخیر وعدم تحرک شایسته مسئولین میانمار در حفظ حقوق انسانی مسلمانان این کشور و با توجه به عدم واکنش سریع و موثر جامعه بین المللی خصوصا مجاری ذیربط در سازمان ملل به ویژه شورای امنیت در قبال جنایات ارتکابی علیه مسلمانان میانمار، با هماهنگی های انجام شده توسط امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، نشست علمی «بررسی ابعاد حقوقی بین المللی کشتار مسلمانان در میانمار و مسئولیت های جامعه بین المللی»برگزار می شود.

این نشست رو شنبه 7 مرداد ماه در محل سالن اجتماعات دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران برگزار می شود.

در این نشست، جمعی از اساتید حقوق بین الملل کشور از جمله توکل حبیب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، بهرام مستقیمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،حسین شریفی طرازکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد حقوق بین الملل، پوریا عسکری مشاور حقوقی دفتر کمیته صلیب سرخ در تهران و مدرس حقوق بین الملل، اسعد اردلان عضو دفتر مطالعات سیاسی بین المللی،علی خرم نماینده اسبق ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو، علیرضا دیهیم استاد حقوق بین الملل به پرسشهای تخصصی نشست پاسخ خواهند داد.

ارزیابی توصیف و عنوان دقیق حقوقی بین المللی آنچه در میانمار به وقوع پیوسته ، مسئولیت دولت میانمار در قبال رویدادهای اخیر علیه مسلمانان این کشور، مسئولیت های سازمان ملل در این خصوص، ظرفیت های نهادهای منطقه ای از جمله سازمان کشورهای اسلامی برای مقابله با موارد نقض حقوق انسانی در میانمار، قابلیت های سازمان های مردم نهاد و ابزارها وشبکه های اجتماعی برای حمایت از قربانیان حوادث اخیر میانمار، وضعیت آوارگان مسلمان میانماری و تعهدات جامعه بین المللی در این خصوص، از جمله محورهای مورد بررسی در این نشست خواهند بود.

طی روز های اخیر از سوی کمیسیون مکاتباتی با مجاری ذیربط سازمان ملل نیز در جهت اینکه به وظیفه خود در این خصوص عمل کنند و به یاری قربانیان نقض گسترده و فاحش حقوق انسانی در میانمار بشتابند، انجام شده است.