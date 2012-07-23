۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۱

افتتاح مسجدی در ایالت «اوکلاهاما» در ماه مبارک رمضان

با شروع ماه مبارک رمضان مسلمانان شهر «نورمن» ایالت اوکلاهاما آمریکا، افتتاح مسجد جدید شهرشان را جشن گرفتند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، «فرید الیازگی» سخنگوی انجمن اسلامی شهر نورمن ایالت اوکلاهاما از افتتاح مسجد جدیدی خبر داد و افزود: «این مسجد 7000 متر مربع مساحت دارد و تقریباً 95 درصد هزینه های احداث این مسجد که برابر با 950هزار دلار می باشد توسط مسلمانان شهر نورمن و مسلمانان دیگر ایالات آمریکا جمع آوری شده است.

وی همچنین اذعان کرد: همزمان با رشد جامعه مسلمانان شهر نورمن، نیاز برای احداث یک مسجد جدید احساس می شد و به همین منظور رهبران مسلمانان شهر، قطعه زمینی را برای احداث مسجد خریداری کردند.

مسلمانان از این اقدام استقبال کردند و سرانجام در سال 2007 با جمع آوری کمکهای مالی از سوی مسلمانان، احداث مسجد شروع شد و در ماه مارچ سال 2012 به اتمام رسید.

«عبدالرحمن» رییس انجمن اسلامی شهر نورمن گفت: 30هزار مسلمان در شهر نورمن زندگی می کنند که تقریباً یک درصد از جمعیت کل این شهر را شامل می شوند و این مسجد توانسته نیازمسلمانان شهر نورمن را برآورده کند.
 

