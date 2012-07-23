افتتاح مسجدی در ایالت «اوکلاهاما» در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، «فرید الیازگی» سخنگوی انجمن اسلامی شهر نورمن ایالت اوکلاهاما از افتتاح مسجد جدیدی خبر داد و افزود: «این مسجد 7000 متر مربع مساحت دارد و تقریباً 95 درصد هزینه های احداث این مسجد که برابر با 950هزار دلار می باشد توسط مسلمانان شهر نورمن و مسلمانان دیگر ایالات آمریکا جمع آوری شده است.

وی همچنین اذعان کرد: همزمان با رشد جامعه مسلمانان شهر نورمن، نیاز برای احداث یک مسجد جدید احساس می شد و به همین منظور رهبران مسلمانان شهر، قطعه زمینی را برای احداث مسجد خریداری کردند.

مسلمانان از این اقدام استقبال کردند و سرانجام در سال 2007 با جمع آوری کمکهای مالی از سوی مسلمانان، احداث مسجد شروع شد و در ماه مارچ سال 2012 به اتمام رسید.

«عبدالرحمن» رییس انجمن اسلامی شهر نورمن گفت: 30هزار مسلمان در شهر نورمن زندگی می کنند که تقریباً یک درصد از جمعیت کل این شهر را شامل می شوند و این مسجد توانسته نیازمسلمانان شهر نورمن را برآورده کند.

