  1. بین الملل
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۳

مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید هند چهارشنبه برگزار می شود

مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید هند چهارشنبه برگزار می شود

"پراناب موخرجی" به عنوان سیزدهمین رئیس جمهوری هند روز چهارشنبه سوگند یاد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هند، مراسم تحلیف "پراناب موخرجی" رئیس جمهوری جدید هند صبح روز چهارشنبه با حضور مقامات بلند پایه این کشور از جمله "مانموهان سینگ" نخست وزیر، "سونیا گاندی" رئیس حزب کنگره ملی و شماری از فرمانداران و وزیران ایالتی در دهلی نو برگزار می شود.

موخرجی که پیش از این سمت وزیر دارایی دولت هند را عهده دار بود در انتخابات ریاست جمهوری این کشور با کسب اکثریت آرا به پیروزی رسید.
 
این در حالی است که انتخاب وی با واکنش سرد رسانه های هندی مواجه شده است. برخی تحلیلگران با انتقاد از عملکرد موخرجی در وزارت دارایی از وی به عنوان بدترین وزیر دارایی تاریخ هند یاد می کنند.
 
موخرجی 77 ساله از حزب کنگره ملی هند با پیروزی بر "بی ای سانگما" رئیس پیشین پارلمان هند در انتخابات یکشنبه جانشین "پرانتیبها پاتیل" رئیس جمهوری کنونی این کشور می شود.
 
گفتنی است در این انتخابات اعضای مجلس نمایندگان معروف به "لوک سابها"، مجلس علیا معروف به "راجیا سابها" و مجلس قانونگذاری ایالت های هند برای تعیین سیزدهمین رییس جمهور این کشور رای خود را به صندوق ها انداختند.
کد مطلب 1656628

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها