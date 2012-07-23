مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید هند چهارشنبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هند، مراسم تحلیف "پراناب موخرجی" رئیس جمهوری جدید هند صبح روز چهارشنبه با حضور مقامات بلند پایه این کشور از جمله "مانموهان سینگ" نخست وزیر، "سونیا گاندی" رئیس حزب کنگره ملی و شماری از فرمانداران و وزیران ایالتی در دهلی نو برگزار می شود.

موخرجی که پیش از این سمت وزیر دارایی دولت هند را عهده دار بود در انتخابات ریاست جمهوری این کشور با کسب اکثریت آرا به پیروزی رسید.

این در حالی است که انتخاب وی با واکنش سرد رسانه های هندی مواجه شده است. برخی تحلیلگران با انتقاد از عملکرد موخرجی در وزارت دارایی از وی به عنوان بدترین وزیر دارایی تاریخ هند یاد می کنند.

موخرجی 77 ساله از حزب کنگره ملی هند با پیروزی بر "بی ای سانگما" رئیس پیشین پارلمان هند در انتخابات یکشنبه جانشین "پرانتیبها پاتیل" رئیس جمهوری کنونی این کشور می شود.

گفتنی است در این انتخابات اعضای مجلس نمایندگان معروف به "لوک سابها"، مجلس علیا معروف به "راجیا سابها" و مجلس قانونگذاری ایالت های هند برای تعیین سیزدهمین رییس جمهور این کشور رای خود را به صندوق ها انداختند.