به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان اردبیل با اشاره به ضرورت توجه به میزان ورود گردشگران خارجی به استان گفت: 9.7 درصد از گردشگران خارجی کشور از طریق گمرک بیله سوار وارد استان اردبیل می شوند.

وی با اشاره به تعداد آثار تاریخی ثبت شده در استان تصریح کرد: هزار و 200 اثر تاریخی از این استان در فهرست آثار ملی ثبت شده و شناسایی آثار تاریخی ثبت نشده نیز ادامه دارد.

ندایی افزود: در سطح استان اردبیل سه هزار و 700 اثر تاریخی شناسایی شده که تاکنون به ثبت ملی نرسیده اند و این سازمان برای ثبت ملی این آثار تلاش می کند.

وی با اشاره به وظایف این سازمان در مورد پاکسازی حریم میراث فرهنگی استان متذکر شد: اداره میراث فرهنگی، استان در مورد ساخت و سازها در حریم جاده ها تا جایی که به این اداره مربوط می شود اقدام کرده و گام های موثری در این مورد برداشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بیان اینکه نباید اجازه ساخت و ساز در حریم جاده ها به افراد داده شود، اضافه کرد: ساخت و سازهایی که به صورت غیرمجاز و غیر قانونی در حریم جاده ها ساخته می شود باید توسط فرمانداریها و بخشداری ها پلمپ شود تا به این حریم ها تجاوز نشود.

وی همچنین با اشاره به میزان کم پرداخت رفاهی کارکنان میراث فرهنگی استان برخلاف مرکز کشور و با بیان اینکه بیش از 70 درصد اعتبارات در اختیار وزرا قرار دارد، تصریح کرد: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی می توانند در تخصیص اعتبارات وزارتخانه های به استان نقش موثری داشته و میزان اعتبارات استان را افزایش دهند.