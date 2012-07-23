ثبت‌ نام طرح ملی تربیت حفاظ قرآن در 9 بقاع متبرکه آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اوقاف و امور خیریه آمل از ثبت نام طرح ملی تربیت حفاظ قرآن کریم در 9 بقاع متبرکه این شهرستان خبر داد.
حجتالاسلام حسین مهدیان با اشاره به اینکه توسعه و نهادینه شدن فرهنگ و مفاهیم قرآن در تمام لایههای جامعه نیازمند رشد و تربیت حافظان قرآن است، گفت: حفظ قرآن یکی از راههای آشنایی انسان با فرهنگ و مفاهیم عالیه قرآنی و بکارگیری دستورات آن است و این امر در راستای آشنایی بیشتر با مفاهیم قرآن یک ضرورت مهم محسوب می شود.
وی افزود: کشورهای اسلامی و عربی از حافظان قرآن کریم به عنوان یکی از برندهترین سلاحهای تبلیغی استفاده میکنند که دوستداران قرآن باید بکوشند تا با حفظ و قرائت قرآن، آنان را خلع سلاح کرده و مبلغان راستینی برای اسلام باشند.
مهدیان با اعلام اینکه این طرح به صورت سراسری از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه و ادارات شهرستانی در مرحله ثبتنام قرار داشته و در آیندها ی نزدیک برگزار میشود، تصریح کرد: ثبت نام از حفاظ قرآن کریم از 21 تیرماه سال جاری آغاز و همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه این طرح تا اول اسفندماه سال جاری ادامه مییابد، تصریح کرد: از حفاظ قرآن کریم و خانوادههایشان دعوت میشود تا برای ارتقای آموختههای قرآنی خود در این طرح شرکت کنند.
مردم مازندران مردم علوی و دوستدار اهل بیت هستند
امام جمعه نور، مردم مازندران را مردم علوی و دوستدار اهل بیت خواند.
حجت الاسلام باقرزاده در مراسم غبارروبی امامزاده محمد بن بکر بن علی روستای بلده گفت: دوستی و محبت اهل بیت همین بس که فرزندان ائمه به دیار مازندران پناه آورده و در جای جای این استان آرمیده است.
امام جمعه نور از عملکرد اداره کل اوقاف و امور خیریه به خاطر رویکردی که در زمینه عمران و آبادی امامزادگان دارند تقدیر کرد و از مردم درخواست کرد تا بیشتر با این سازمان دینی و مذهبی همکاری داشته باشند.
حجت السلام قربان علی عسگری، سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه بلده گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه ماموریت های زیادی دارد.
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