ثبت‌ نام طرح ملی تربیت حفاظ قرآن در 9 بقاع متبرکه آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اوقاف و امور خیریه آمل از ثبت‌ نام طرح ملی تربیت حفاظ قرآن کریم در 9 بقاع متبرکه این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام حسین مهدیان با اشاره به اینکه ‌توسعه و نهادینه شدن فرهنگ و مفاهیم قرآن در تمام لایه‌های جامعه نیازمند رشد و تربیت حافظان قرآن است، گفت: حفظ قرآن یکی از راه‌های آشنایی انسان با فرهنگ و مفاهیم عالیه قرآنی و بکار‌گیری دستورات آن است و این امر در راستای آشنایی بیشتر با مفاهیم قرآن یک ضرورت مهم محسوب می شود.

وی افزود: کشورهای اسلامی و عربی از حافظان قرآن کریم به عنوان یکی از برنده‌ترین سلاح‌های تبلیغی استفاده می‌کنند که دوستداران قرآن باید بکوشند تا با حفظ و قرائت قرآن، آنان را خلع سلاح کرده و مبلغان راستینی برای اسلام باشند.

مهدیان با اعلام اینکه این طرح به‌ صورت سراسری از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه و ادارات شهرستانی در مرحله ثبت‌نام قرار داشته و در آینده‌ا ی نزدیک برگزار می‌شود، تصریح کرد: ثبت‌ نام از حفاظ قرآن کریم از 21 تیر‌ماه سال جاری آغاز و همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه این طرح تا اول اسفند‌ماه سال‌ جاری ادامه می‌یابد، تصریح کرد: از حفاظ قرآن کریم و خانواده‌هایشان دعوت می‌شود تا برای ارتقای آموخته‌های قرآنی خود در این طرح شرکت کنند.

مردم مازندران مردم علوی و دوستدار اهل بیت هستند

امام جمعه نور، مردم مازندران را مردم علوی و دوستدار اهل بیت خواند.

حجت الاسلام باقرزاده در مراسم غبارروبی امامزاده محمد بن بکر بن علی روستای بلده گفت: دوستی و محبت اهل بیت همین بس که فرزندان ائمه به دیار مازندران پناه آورده و در جای جای این استان آرمیده است.

وی با اشاره به مقام و منزلت و مظلومیت امامزادگان گفت: نوادگان ائمه معصومان برای برافراشتن پرچم اسلام در اقصی نقاط عالم بویژه ایران اسلامی مهاجرت کردند و دائما تحت تعقیب حکام جوربودند.



امام جمعه نور از عملکرد اداره کل اوقاف و امور خیریه به خاطر رویکردی که در زمینه عمران و آبادی امامزادگان دارند تقدیر کرد و از مردم درخواست کرد تا بیشتر با این سازمان دینی و مذهبی همکاری داشته باشند.



حجت السلام قربان علی عسگری، سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه بلده گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه ماموریت های زیادی دارد.