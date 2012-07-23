۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۱

خمیری خبر داد:

اعزام 15 تیم کارشناسی بیمه به مناطق مختلف گلستان برای ارزیابی خسارت سیل اخیر

گرگان - خبرگزاری مهر: بازرسی ویژه بیمه مرکزی ایران گفت: تیم های کارشناسی 15 شرکت بیمه‌گر برای ارزیابی خسارت وارده به مناطق مختلف گلستان اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس خمیری عصر دوشنبه در بازدید از مناطق سیلزده گلستان افزود: این کارشناسان برای ارزیابی و پرداخت خسارات به بیمه شدگان اعزام شده اند.

وی اظهار داشت: تاکنون 80 درصد خسارتها ارزیابی شد و 20 درصد باقیمانده تا پایان هفته کارشناسی می شود.

وی عنوان کرد: تا پایان هفته خسارتهای کارشناسی شده پرداخت می شود و مابقی تا پایان هفته آینده به خسارت دیدگان پرداخت می شود.

به گزارش مهر، سیل اخیر در بیش از 75 روستای گلستان خسارت برجای گذاشت و بیش از 950 میلیارد ریال به حوزه های مختلف آسیب زده است.

