اعزام 15 تیم کارشناسی بیمه به مناطق مختلف گلستان برای ارزیابی خسارت سیل اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، عباس خمیری عصر دوشنبه در بازدید از مناطق سیلزده گلستان افزود: این کارشناسان برای ارزیابی و پرداخت خسارات به بیمه شدگان اعزام شده اند.

وی اظهار داشت: تاکنون 80 درصد خسارتها ارزیابی شد و 20 درصد باقیمانده تا پایان هفته کارشناسی می شود.

وی عنوان کرد: تا پایان هفته خسارتهای کارشناسی شده پرداخت می شود و مابقی تا پایان هفته آینده به خسارت دیدگان پرداخت می شود.

به گزارش مهر، سیل اخیر در بیش از 75 روستای گلستان خسارت برجای گذاشت و بیش از 950 میلیارد ریال به حوزه های مختلف آسیب زده است.