کارگاه نقاشی هلال با موضوع ماه مبارک رمضان در خراسان شمالی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه نقاشی هلال به همت دفتر هنرهای تجسمی حوزه هنری استان از صبح دوشنبه دوم مرداد ماه کار خود را آغاز کرده است و به مدت سه روز ادامه دارد.

این کارگاه با هدف بهره مندی از ظرفیت‌های معنوی ماه مبارک رمضان، شب‌های لیلة القدرو شهادت حضرت علی(ع)، برای خلق آثار هنری با موضوع‌ موارد یاد شده و همچنین زمینه سازی برای تبادل نظر و آشنایی بیشتر هنرمندان نقاش با یکدیگر و کمک به ارتقا سطح هنر استان برگزار شده است.

ابرپایه این خبر، ین کارگاه آموزشی به صورت گروهی و بدون مدرس برگزار می‌شود و آثار تولیدی این کارگاه در قالب یک نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

کارگاه نقاشی دوم تا چهارم مرداد ماه سال جاری از ساعت 10 صبح تا 18 عصر در محل حوزه هنری خراسان شمالی دایر است.