به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک هفته پس از اعلام خروج حزب کادیما از دولت ائتلافی "بنیامین نتانیاهو"، شش نماینده فراکسیون این حزب در پارلمان صهیونیستی (کنیست) به دولت پیوستند.

به این ترتیب دولت نتانیاهو با 72 کرسی از مجموع 120 کرسی کنیست و با اکثریتی ضعیف از فروپاشی نجات یافت.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی با توجه به تحولات منطقه در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته و برای تصمیم گیری درباره مسائل مهم نیاز به دولتی قدرتمند دارد.

در همین حال "مارک رگو" سخنگوی دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی از اظهار نظر در مورد این موضوع خودداری کرد.

سه شنبه گذشته فراکسیون کادیما که 28 کرسی کنیست را در اختیار دارد در اعتراض به قانون خدمت وظیفه برای صهیونیست های افراطی از دولت ائتلافی خارج شد.