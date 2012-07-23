حضور نیروی دریایی ارتش در اقیانوس اطلس در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری در مراسم محفل انس با قرآن در منطقه دوم دریایی ولایت ارتش افزود: نیروی دریایی ارتش در کنار ساخت‌و‌ساز در سواحل جنوب شرقی کشور، فعالیتهای خوبی در راستای حضور در آبهای آزاد داشته است؛ به گونه‌ای که در مدت سه سال گذشته بدون حتی یک روز وقفه در آبهای آزاد از سواحل جاسک تا دریای مدیترانه حضور داشتیم و انشاالله در آینده نزدیک در اقیانوس اطلس نیز شاهد حضور نیروی دریایی ارتش خواهیم بود.



وی با بیان اینکه "استفاده از امکانات دریای عمان و اقیانوس هند، یکی از مهمترین راههای پیشرفت و توسعه پایدار کشور است"، افزود: در همین راستا نیروی دریایی ارتش، با استقرار منطقه دوم دریایی ولایت در شهرستان جاسک و استفاده از تمام امکانات، در راستای آبادانی و پیشرفت منطقه می‌کوشد؛ به گونه‌ای که توسعه و پیشرفت شهرستان بعد از حضور نیروی دریایی ارتش برای همه مشهود است.



سیاری خطاب به کارکنان منطقه دوم دریایی ولایت، با بیان اینکه شما پیشتاز اجرای تدبیر مقام معظم رهبری و طلیعه‌دار ساخت‌و‌ساز، سازندگی و توسعه پایدار در سواحل جنوب شرق و دریای عمان بودید، گفت: از افتخارات معنوی کارکنان نیروی دریایی ارتش، افتخار سرباز ولایت بودن است. با وجود کار سخت و مشکلات موجود، تا امروز سرباز خوبی برای ولایت بوده‌ایم و تدبیر معظم‌له را به خوبی به اجرا در آورده‌ایم.



فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه امروز اولین سالگرد حضور مقام معظم رهبری در منطقه یکم دریایی بندرعباس است، اظهار کرد: من و کارکنان نیروی دریایی ارتش افتخار می‌کنیم که این لیاقت را داشتیم تا خداقوتی از صمیم قلب از سوی ایشان دریافت کنیم که این موجب افزایش روحیه و انگیزه در کارها می‌شود.



وی در ادامه خاطرنشان کرد: به برکت همین سفر، در زمینه‌های مختلف ساخت و توسعه شهرستان رونق بیشتر به خود گرفته و نیروی دریایی ارتش نیز با استفاده از توان خود تمام مسائل مربوط به زیرساخت‌های منطقه، چه آنچه مربوط به نداجاست و چه آنچه مربوط به شهرستان می‌شود، از طریق دولت، دفتر مقام معظم رهبری و همچنین مجلس شورای اسلامی به طور مرتب را پیگیری می‌کند.



سیاری در ادامه، به بازدید اخیر قرارگاه خاتم ستادکل نیروهای مسلح از منطقه دوم دریایی ولایت و رضایت از وضعیت این منطقه اشاره کرد و گفت: در این بازدید، توانایی منطقه به خوبی به نمایش گذاشته شد و این منطقه بسیار ارزشمند ارزیابی شده و موجب تحسین و تبریک همه شده است.



فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان اظهار کرد: لازم می‌دانم مراتب تقدیر و تشکر قرارگاه مرکزی خاتم ستادکل نیروهای مسلح، ستاد ارتش و فرماندهان نیروی دریایی ارتش را به همه کارکنان این منطقه اعلام کنم و مثل همیشه دست تک‌تک عزیزانی که در منطقه در راستای اجرایی شدن فرمان مقام معظم رهبری در حال فعالیت هستند، ببوسم و افتخار کنم که به عنوان یک سرباز در خدمت شما هستم.