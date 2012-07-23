بازدید رئیس کل بیمه مرکزی ایران از مناطق سیلزده گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی رئیس کل بیمه مرکزی ایران عصر دوشنبه برای بازدید از مناطق سیل زده به گلستان سفر کرده است.

مدیران چند شرکت بیمه ای بزرگ کشور رئیس کل بیمه مرکزی ایران در بازدید از مناطق سیلزده همراهی می کنند.

عباس خمیری بازرس ویژه بیمه مرکزی ایران هدف از این سفر را بازید از مناطق سیل زده و ارزیابی خسارت ها اعلام کرد.

پرداخت تسهیلات برای تعمیر و ساخت مسکن

مدیرکل مدیریت بحران گلستان در بازدید از مناطق سیل زده استان از پرداخت تسهیلات برای تعمیر مسکن و لوازم خانگی بصورت قرض الحسنه خبر داد.

رسول حسام افزود: این تسهیلات پس از تایید بنیاد مسکن و فمرانداری بصورت قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان نیز از پرداخت 125 میلیون ریال تسهیلات برای ساخت مسکن در مناطق سیل زده خبر داد.

محمد تقی زمانی نژاد افزود: برای تعمیر مسکن نیز 20 میلیون ریال بصورت قرض الحسنه پرداخت می شود.