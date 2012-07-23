حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: درصد مطلوبیت نمونه های میکروبی آب استان البرز 98 و 6 دهم درصد است و در این زمینه استان البرز در سطح مطلوب استانداردهای کشور قرار دارد.



وی ادامه داد: تمام تمهیدات لازم برای پیشگیری از آلودگی و اقدامات کنترلی در فصل تابستان سال جاری به عمل آمده است بنابراین هیچگونه نگرانی در زمینه آلودگی احتمالی آب وجود ندارد.



مدیر عامل شرکت آبفای البرز گفت: این شرکت به منظور استفاده از فناوری های جدید و ارتقای سطح کیفی خدمات، اقدام به استقرار جدیدترین شیوه سالم سازی آب با استفاده از دستگاه گندزدایی به روش الکترولیز نمک طعام در شهر جدید هشتگرد با ظرفیت 300 لیتر در ثانیه کرده که به لحاظ استفاده از این فناوری، دومین استان در سطح کشور هستیم.



وی در خصوص ثبت استفاده از آب های سطحی در مقایسه با آب های زیر زمینی، اضافه کرد: هم اکنون حدود 10 درصد از

منابع تامین آب در کرج بزرگ از آب دو سد کرج و طالقان است که با اتمام ساخت و بهره برداری از مدول دوم تصفیه خانه رجایی شهر با 65 درصد پیشرفت و اجرای خط انتقال یک هزار و 800 میلی متر آب طالقان به این تصفیه خانه که امسال انجام می شود.



نوری گفت: با انجام عملیات توسعه تصفیه خانه آب شماره یک کرج قطعاً میران برخورداری از آب های سطحی از ده درصد به 22 افزایش یافته و شاهد بالا رفتن کیفیت آب شرب شهر کرج خواهیم بود.