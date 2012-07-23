به گزارش خبرنگار مهر، حسین نافیان بعد از ظهر دوشنبه در جلسه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان چهارمحال وبختیاری اظهار داشت: 140دفتر پیشخوان دولت در شهرهای چهار محال و بختیاری وجود دارد.

وی تصریح کرد: حسن دفاتر پیشخوان، نظارتی است که بر روی آن انجام می گیرد، حضور ارباب رجوع به دستگاه ها کمتر شود و در وقت نیز صرفه جویی می شود.

نافیان با بیان اینکه در شهر ها دفاتر پستی به سمت دفاتر پیشخوان پیش می روند، بیان داشت: قابلیتی که در دفاترپیشخوان وجود دارد در دفاتر پستی نیست.

معاون توسعه نیروی انسانی استانداری چهار محال و بختیاری یادآور شد: فعالیت دفاترای سی تی روستایی در این استان باید تقویت شود.

نافیان با اشاره به اینکه رقابت بین دفاتر پیشخوان و دفاتر پستی نظارتی است که بر روی آن ها انجام می گیرد، عنوان کرد: دستگاه ها می توانند یا با هر دو دفتر قرار داد بنویسند و یا می توانند یکی از آن ها را انتخاب کنند.

وی ادامه داد: اختیار بستن قرار داد با دفاتر پیشخوان و یا دفاتر پستی تنها برای رفاه حال شهروندان و یا مشترکین است.

نافیان اذعان داشت: هر کس می تواند متقاضی دفاتر پیشخوان باشد و اگر فرد صلاحیت آن را داشته باشد یکی از دفاتر پیشخوان را می توان به فرد متقاضی واگذار کرد.