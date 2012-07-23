به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) از کشته شدن سه نظامی خود در این کشور خبر داد.

بر این اساس، در پی تیراندازی در یک مرکز آموزش نظامی در هرات واقع در غرب افغانستان یک نظامی انگلیسی کشته شد. عامل این تیراندازی فردی با لباس پلیس افغان بوده که در تیراندازی متقابل کشته شده است.

همچنین گزارشها از کشته شدن دو نظامی آمریکایی در ولایت شمالی فریاب حکایت دارد. بر این اساس این دو پس از آنکه هدف گلوله فردی با لباس نیروهای امنیتی افغانستان قرار گرفتند، به شدت زخمی شده و ساعاتی بعد جان باختند.

به گفته مقامات افغان این تیراندازی در داخل مرکز فرماندهی نیروهای امنیتی افغانستان که پایگاه مشترک ایساف نیز در آن واقع است، رخ داده است.

این در حالی است که طی روزهای اخیر پنج نظامی ناتو بر اثر انفجار بمبهای کنار جاده ای کشته شده اند. این اقدامات به عنوان واکنش طالبان به فراخوان دولت افغانستان از مردم این کشور برای پیوستن به نیروهای امنیتی بومی ارزیابی می شود.