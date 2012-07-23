به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاراته شهرستان کبودرآهنگ مقام نایب قهرمانی مسابقات قهرمانی کشور را به دست آورد.

این رقابت ها با حضور 15 تیم در دهگلان برگزار شد و تیم کبودرآهنگ نایب قهرمان این رقابتها شد.

تیم کبودر آهنگ در تمامی رده های سنی در این رقابت ها حضور داشت و در رده انفرادی بهنام نجفی، یحیی شهگل، ناصر سلطانی، مهدی حاتمیان، علی ذوالفقاری و حمیدرحیمی نشان طلا بدست آوردند.

احمد رستمی، بهنام نجفی راد و داود علی قلی نشان نقره و حجت رجبی، سعی نجفی، علی وسیفی، مرتضی یادگاری، امین طاهری و عرفان امیری نشان برنز این دور از رقابت ها را از آن خود کردند.

دعوت فوتسالیست ملایری به تیم ملی

فوتسالیست تیم وحدت ملایر به تیم ملی فوتسال جوانان دعوت شد.

میلاد جانجان به دنبال درخشش در بازی های جام حذفی و لیگ استان همدان مورد توجه کادر تیم ملی فوتسال قرار گرفت و به اردوی تیم ملی دعوت شد.

این اردو از 9 مرداد ماه به مدت سه روز در محل کمپ تیم های ملی برگزار می شود.

میلاد جانجان، پانزدهمین ورزشکار شهرستان ملایر در رشته های مختلف است که به اردوی تیم ملی دعوت شده است.

دختران فوتبالیست همدانی در راه تیم ملی

پنج فوتبالیست همدانی به اردوی انتخابی تیم ملی زیر 16 سال دعوت شدند.

اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال دختران زیر 16 سال از امروز به مدت پنج روز در تهران برگزار می شود. معصومه نظری، فائزه احمدی، زهرا جمشیدی، هانیه جلیلیان و سروینه گروسیان از همدان به اردوی انتخابی دعوت شده اند.

بازیکنانی که در این اردو انتخاب شوند به عضویت تیم ملی در می آیند.

کاراته‌کاهای برتر خواهران بسیجی استان معرفی شدند

مسابقات کاراته قهرمانی خواهران بسیجی جام کوثر در همدان برگزار شد و نفرات برتر معرفی شدند.

در این رقابت‌ها 40 کاراته‌کا از شهرهای همدان، نهاوند و تویسرکان شرکت داشتند که در دو بخش کاتا و کومیته با هم به رقابت پرداختند.

در کاتای انفرادی طیبه بطحایی از همدان و در بخش کاتای تیمی تیم نهاوند اول شدند و در کومیته و در اوزان مختلف مریم جزائی از نهاوند، سمانه خداداد، نفیسه آقامحمدی و مهسا نوروزی هر سه از همدان قهرمان شدند.

کشتی گیر همدان بر سکوی سوم جشنواره ورزشی عشایر کشور

جشنواره ورزشی عشایر سراسر کشور در زنجان پایان یافت و تیم‌های بوشهر و آذربایجان‌غربی عنوان نخست تیمی بخش آقایان و بانوان را از آن خود کردند.

بعد از دو روز رقابت بین 300 ورزشکار زن و مرد در زنجان و با معرفی نفرات برتر در رشته‌های مختلف، چهارمین جشنواره ورزشی عشایر سراسر کشور به کار خود پایان داد.

در این دوره از جشنواره ورزشی عشایر سراسر کشور که به میزبانی شهر سلطانیه زنجان به انجام رسید، در رشته کشتی، یعقوب جلایر از خراسان‌شمالی در وزن منهای 85 کیلوگرم به مقام قهرمانی دست یافت، سیدداوود زارعی از خراسان‌رضوی نایب‌قهرمان شد و وحید شاه‌محمدی از همدان در جایگاه سوم ایستاد.

در وزن به اضافه 85 کیلوگرم نیز وحید درامی‌مقدم از زنجان بر سکوی قهرمانی ایستاد، مرتضی هژبرعراقی از خراسان‌رضوی مدال نقره را به گردن آویخت و علی پزشکی از آذربایجان‌شرقی رتبه سوم را از آن خود کرد.

شناگر کبودراهنگی قهرمان جشنواره فجر بسیج کشور

شناگر کبودراهنگی مقام نخست بیستمین دوره مسابقات جشنواره فرهنگی ورزشی فجر بسیج کشور را کسب کرد.

مرتضی پیری در 50 متر پروانه به مقام نخست رسید و با کسب این مدال طلا با ارتقاء جایگاه استان در این دوره از مسابقات بار دیگر سکوی قهرمانی را به خود اختصاص داد.

در این ماده 34 شناگر حضور داشتند و در مجموع 160 شناگر از استان‌های تهران‌، زنجان‌، گیلان‌، آذربایجان شرقی‌، آذربایجان غربی‌، کردستان‌، کرمانشاه‌، قزوین‌، مرکزی‌، کرمان‌، البرز، همدان‌، چهارمحال و بختیاری‌، اصفهان‌، اردبیل‌، سیستان و بلوچستان‌، در قالب 16 تیم با یکدیگر رقابت کردند.