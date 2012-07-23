به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با صلاح زواوی سفیر فلسطین در جمهوری اسلامی ایران، سرنوشت فلسطین را موضوع همیشگی جهان اسلام، منطقه و جمهوری اسلامی ایران خواند و با ابراز خرسندی نسبت به گسترش وحدت و همدلی میان گروههای مختلف فلسطینی گفت: نزاع و اختلاف میان گروههای فلسطینی و نیز جهان اسلام خواست همیشگی رژیم صهیونیستی و دنیای استکباری است و لازم است وحدت نسبی به وجود آمده میان فلسطینیان حفظ و گسترش یابد.
آیتالله هاشمی رفسنجانی، گفتگو و تفاهم را مسیر صحیح و عقلانی رفع برخی اختلافات موجود میان گروه های گوناگون حاضر در صحنه فلسطین خواند و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره از وحدت فلسطینیها حمایت کرده و خواهان تقویت همبستگی همه طرفها در داخل فلسطین است و نباید اقدامی صورت گیرد که همدلی و وحدت فلسطینیها در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی خدشهدار شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیداری اسلامی در منطقه را امری مبارک و نویددهنده آیندهای بهتر برای کشورهای اسلامی خواند و با اشاره به تلاش استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی و نیز دنبالههای آنان در منطقه برای تشدید اختلاف میان کشورهای اسلامی و نیز میان شیعه و سنی تأکید کرد: هیچ کس در منطقه بیش از رژیم غاصب صهیونیستی از اختلاف میان کشورهای اسلامی به خصوص شیعه و سنی خوشحال نخواهد شد و زمامداران دنیای اسلامی باید تلاش کنند فرصت مداخله و ضربه به کیان اسلام به دشمنان ندهند.
آیتالله هاشمی رفسنجانی با ابراز تأسف شدید از بیتفاوتی ننگین مجامع بینالمللی در قبال کشتار مسلمانان بیگناه میانمار گفت: از کلیه کشورهای اسلامی و آزاده جهان انتظار میرود، در قبال عملیات نسل کشی تروریستی در این کشور علیه مسلمانان بیپناه واکنش نشان داده و به کمک مردم مظلوم میانمار بشتابند.
در ابتدای این دیدار صلاح زواوی سفیر فلسطین در جمهوری اسلامی ایران نیز با تشریح اوضاع منطقه و فلسطین، از حمایت ها و تلاش های جمهوری اسلامی ایران در ایجاد وحدت و تفاهم میان فلسطینیان تقدیر کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران و فلسطین تاریخ مشترکی در مبارزه با اشغالگری رژیم غاصب صهیونیستی داشتهاند و مقاومت فلسطین همواره مستظهر به حمایت معنوی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
زواوی به تلاش های اسرائیل برای یهودیسازی قدس شریف اشاره و با تأکید بر لزوم وحدت هر چه بیشتر کشورهای اسلامی و منطقه در برابر توطئههای رژیم غاصب صهیونیستی تصریح کرد: گسترش اختلافات میان کشورهای اسلامی، اسرائیل را در رسیدن به اهدافش در مقابل مردم فلسطین و جهان اسلام یاری میکند.
