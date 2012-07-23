قهرمانی تیم های ورزشی در المپیک در پیشبرد اهداف ایران موثر خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز دوشنبه در بازدید از اردوی تیم‌های ورزشی اعزامی به مسابقات المپیک با حضور در جمع ملی پوشان کشتی فرنگی و آزاد گفت: ورزش کشتی یک ورزش بومی بوده و یکی از رشته های ورزشی کهن کشورمان است.

وی خطاب به ملی پوشان با بیان اینکه چشمان ملت ایران برای کسب قهرمانی به شما دوخته شده است، گفت: شما با قهرمانی در المپیک می توانید نقش موثری در بلند کردن پرچم جمهوری اسلامی ایران داشته و در پیشبرد اهداف ایران موثر باشید.

لاریجانی همچنین ضمن آرزوی موفقیت برای ملی پوشان کشورمان ادامه داد: همین که شما به المپیک وارد شده اید مزیت بزرگی است و دستاورد بزرگی به حساب می آید و امیدواریم با توفیقات بیشتری از مسابقات المپیک به کشورمان برگردید.

در این دیدار همچنین خلیل بیات، سرپرست تیم ملی کشتی آزاد ضمن خوش آمدگویی به رئیس مجلس از تلاش‌های ملی پوشان در طول این دوره سخن گفت و اظهار داشت: به تیم ملی کشتی نسبت به سایر رشته های ورزشی کم لطفی هایی شده است که از شما می خواهیم نسبت به این کم لطفی ها اقدام نمایید.