به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال عصر امروز دوشنبه به منظور بررسی آخرین اتفاقات فوتبال و تصمیم گیری در مورد جام حذفی و شرایط حق پخش تلویزیونی برگزار شد که در نهایت به دلیل کمبود وقت زمانی برای تصمیم گیری در مورد برگزاری یا عدم برگزاری جام حذفی باقی نماند.

اما در مورد موضع فدراسیون فوتبال در مورد حق پخش تلویزیونی اعضای هیات رئیسه با قاطعیت به این نتیجه رسیدند که برای هفته دوم لیگ برتر اجازه ورود دوربین‌های تلویزیونی به ورزشگاه‌ها را ندهند. همچنین مقرر شد در صورتی که این دوربین‌ها از هر راهی و با هر ترفندی وارد ورزشگاه شدند، داوران سوت آغاز بازی را نزنند.

هیات رئیسه فدراسیون فوتبال امروز همچنین بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

"از آنجائیکه فدراسیون فوتبال به جهت احترام به خواسته‌های جامعه ورزش و همچنین حسب مکاتبات انجام شده، موافقت خود را جهت پخش مسابقات در هفته اول لیگ برتر (لیگ خلیج فارس) به عمل آورده و همکاری‌های همه جانبه لازم را معمول داشته است، با توجه به ماده 72 از فصل پنج اساسنامه فدراسیون فوتبال که به تصویب هیات محترم دولت نیز رسیده است و با عنایت به مصوبات نشست جلسه مورخ 2/5/91 هیات رئیسه و حسب اعلام آن و براساس گزارش سازمان لیگ برتر، تاکنون اقدام موثری از سوی سازمان صداوسیما در راستای انعقاد قرارداد در خصوص حق پخش مسابقات فوتبال صورت نپذیرفته است و با توجه به اینکه اساسا بقای فوتبال کشور چه در رده ملی و چه در رده باشگاهی منوط به کسب حقوق حقه و مکتسبه فوتبال و کسب درآمدهای قانونی از محل حق پخش تلویزیونی است، بدینوسیله اعلام می‌دارد تا انعقاد قرارداد با سازمان ذیربط، ضبط و پخش این مسابقات تا اطلاع بعدی مقدور نمی باشد".